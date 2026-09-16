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La estrella del Newcastle United Anthony Elanga, fuera de la convocatoria de Suecia mientras Graham Potter se ve obligado a buscar alternativas ante el temor a una lesión «de larga duración»
Desengaño internacional para Elanga
Elanga había arrancado la campaña de forma prometedora, pero todo se ha frenado tras la confirmación de la Federación Sueca de Fútbol de que no participará en los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA. Se esperaba que el jugador de 24 años fuera una pieza clave para su país durante el calendario otoñal, pero su nombre no figuró en la lista oficial de convocados publicada esta semana. Un comunicado oficial de su selección confirmó que Elanga ha sufrido una lesión en la última semana y que, por tanto, se perderá la cita que incluye partidos contra Rumanía, Polonia y Bosnia y Herzegovina.
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La pesadilla de las lesiones de Matthias Jaissle
El técnico del Newcastle, Matthias Jaissle, no ocultó su preocupación al hablar del estado del extremo tras la dura derrota en Leeds. El técnico alemán admitió que el diagnóstico inicial era preocupante, y el club ya se prepara para la posibilidad de perder durante un periodo importante a uno de sus recursos ofensivos más explosivos.
Hablando justo después de la derrota por 4-1, Jaissle dijo: "La lesión no tiene buena pinta. Tenemos que investigar su gravedad. Elanga está teniendo problemas por la lesión, pero en este momento no tiene muy buena pinta. Por desgracia, está lesionado. Tenemos que investigarlo más a fondo y con más detalle para saber cuánto tiempo estará de baja. Le echaremos de menos y esperamos que vuelva a jugar pronto. Podría ser [de larga duración]. Esperamos que no. La próxima semana le harán otra resonancia magnética y ya veremos".
Potter aporta más contexto
Con Elanga no disponible y otras figuras clave como Isak Hien y Jacob Widell Zetterstrom también de baja, el seleccionador de Suecia, Graham Potter, ha optado por una convocatoria más amplia de lo habitual para gestionar la carga de trabajo. Potter tiene claramente la vista puesta en el futuro, una idea que también refleja su decisión de dejar fuera al veterano portero Kristoffer Nordfeldt en favor de opciones más jóvenes como Melker Ellborg y Noel Tornqvist.
«Creo que es un buen momento para mirar un poco hacia adelante, traer a más porteros jóvenes a los que necesitamos conocer y de los que necesitamos obtener una mayor comprensión, al tiempo que les damos la oportunidad de adquirir experiencia a este nivel, algo importante para su desarrollo», dijo Potter.
- AFP
Un camino complicado por delante en la División B de la Nations League
Suecia está encuadrada en un competitivo grupo de la División B junto a Bosnia y Herzegovina, Polonia y Rumanía. La campaña arranca el 25 de septiembre contra Rumanía en Estocolmo, seguida de un duelo en casa ante Polonia apenas tres días después. La selección sigue contando con un importante potencial de estrellas pese a las lesiones, con Alexander Isak, del Liverpool, y Viktor Gyökeres, del Arsenal, llamados a liderar el ataque. Potter subrayó el doble objetivo de la próxima ventana. «También necesitamos seguir desarrollando al equipo y construir sobre lo que establecimos en el Mundial, y una buena manera de hacerlo es ganar partidos», concluyó.
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