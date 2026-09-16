El técnico del Newcastle, Matthias Jaissle, no ocultó su preocupación al hablar del estado del extremo tras la dura derrota en Leeds. El técnico alemán admitió que el diagnóstico inicial era preocupante, y el club ya se prepara para la posibilidad de perder durante un periodo importante a uno de sus recursos ofensivos más explosivos.

Hablando justo después de la derrota por 4-1, Jaissle dijo: "La lesión no tiene buena pinta. Tenemos que investigar su gravedad. Elanga está teniendo problemas por la lesión, pero en este momento no tiene muy buena pinta. Por desgracia, está lesionado. Tenemos que investigarlo más a fondo y con más detalle para saber cuánto tiempo estará de baja. Le echaremos de menos y esperamos que vuelva a jugar pronto. Podría ser [de larga duración]. Esperamos que no. La próxima semana le harán otra resonancia magnética y ya veremos".