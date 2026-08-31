La estrella del Manchester United admite que está «enfadado y decepcionado» pese a la contundente victoria ante el Ipswich

El Manchester United logró su primera victoria de la temporada en la Premier League de forma contundente, al arrollar 5-2 al Ipswich Town en Old Trafford. El resultado supuso un hito importante para Carrick, al tratarse de su primer triunfo desde que fue nombrado entrenador permanente del club. Aunque el marcador sugirió un dominio total, el Manchester United tuvo que mostrar capacidad de reacción tras empezar por detrás en el partido ante el combativo equipo de Gary O’Neil.

Bruno Fernandes fue la gran estrella del encuentro, al firmar un hat-trick impecable para liderar la remontada. El mediapunta portugués contó con el apoyo de un gol de Bryan Mbeumo y de un desafortunado autogol de Jacob Greaves, lo que aseguró que los tres puntos se quedaran en Mánchester. Pese a los cinco goles marcados, el partido estuvo más igualado de lo que indicó el resultado final, con el Ipswich causando numerosos problemas a la zaga del United durante los noventa minutos.



