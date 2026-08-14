La preparación de Enzo Maresca para el próximo duelo de la Community Shield contra el Arsenal sufrió un contratiempo inesperado, ya que Savinho no participó en la última sesión. El Manchester City se está preparando para el tradicional partido que abre la temporada en el Principality Stadium de Cardiff, pero puede que tenga que hacerlo sin el jugador de 22 años. Según Sam Lee, de The Athletic, el brasileño no se entrenó por enfermedad.

Mientras el extremo estuvo ausente, otras figuras clave sí estuvieron presentes en la City Football Academy. Jack Grealish participó mientras busca hacer su primera aparición con el club en más de un año tras sus problemas de lesiones. Junto a él estuvieron Erling Haaland, Jeremy Doku y el fichaje de enero Marc Guehi, todos ellos peleando por un puesto en el once inicial para el duelo contra el Arsenal este fin de semana.



