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La estrella del Manchester City se pierde el entrenamiento mientras el Tottenham se acerca a un gran acuerdo de traspaso de 60 millones de libras
La estrella del Manchester City se pierde una sesión clave
La preparación de Enzo Maresca para el próximo duelo de la Community Shield contra el Arsenal sufrió un contratiempo inesperado, ya que Savinho no participó en la última sesión. El Manchester City se está preparando para el tradicional partido que abre la temporada en el Principality Stadium de Cardiff, pero puede que tenga que hacerlo sin el jugador de 22 años. Según Sam Lee, de The Athletic, el brasileño no se entrenó por enfermedad.
Mientras el extremo estuvo ausente, otras figuras clave sí estuvieron presentes en la City Football Academy. Jack Grealish participó mientras busca hacer su primera aparición con el club en más de un año tras sus problemas de lesiones. Junto a él estuvieron Erling Haaland, Jeremy Doku y el fichaje de enero Marc Guehi, todos ellos peleando por un puesto en el once inicial para el duelo contra el Arsenal este fin de semana.
- AFP
El Tottenham, cerca de alcanzar un acuerdo
El momento de la ausencia de Savinho resulta especialmente intrigante dado el fuerte interés desde el norte de Londres. Según se informa, Roberto De Zerbi está a punto de hacerse con su principal objetivo ofensivo, con el Tottenham cerca de alcanzar un acuerdo total por la estrella valorada en 60 millones de libras.
El Tottenham se ha mostrado especialmente activo en el mercado de fichajes mientras busca volver a acercarse a la parte alta de la tabla tras dos 17.º puestos consecutivos en la Premier League. Después de haber remodelado ya su plantilla con refuerzos clave en el centro del campo y en defensa, su atención se ha centrado ahora por completo en reforzar el último tercio.
La campaña de fichajes de De Zerbi continúa
La estrategia de fichajes en el Tottenham Hotspur Stadium ha sido agresiva este verano. El Tottenham se pasó la primera mitad del mercado incorporando efectivos para la zaga con los fichajes de Martin Dubravka, Andy Robertson, Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke. Después de esa profunda renovación defensiva, dio un golpe de efecto en la medular al desembolsar un total de 185 millones de libras para asegurarse el fichaje del dúo de centrocampistas formado por Sandro Tonali y Mateus Fernandes.
Para facilitar nuevas llegadas como la de Savinho, el club se prepara para varias salidas de alto perfil. Cristian Romero está a punto de marcharse al Atletico Madrid, mientras que el lateral Djed Spence está listo para cerrar su traspaso al Inter. Se espera que estas salidas proporcionen el margen financiero necesario para que el Tottenham ponga a prueba la firmeza del City, aunque la cúpula del Etihad podría mostrarse reacia a vender a un rival directo sin tener un recambio en mente.
- Getty
Objetivos alternativos en el radar
Si un acuerdo por Savinho resulta demasiado difícil de cerrar, el Tottenham ha identificado otras opciones de primer nivel, entre ellas Cody Gakpo, del Liverpool. El internacional neerlandés gusta mucho en Hotspur Way, aunque una operación por el exjugador del PSV parece bastante más complicada. El periodista Ben Jacobs arrojó recientemente luz sobre la situación, al sugerir que el Liverpool es reacio a desprenderse del versátil atacante a menos que antes pueda asegurar varios reemplazos.
Con el cierre del mercado de fichajes acercándose, al Tottenham le queda una última casilla por marcar. Tanto si De Zerbi logra fichar a Savinho como si gira hacia Gakpo, el Spurs está decidido a completar la reconstrucción de su ataque antes de que se cierre la ventana.
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