La estrella del Liverpool Jeremy Jacquet, descartado para el duelo de Francia contra Bélgica, mientras un defensa del Manchester United recibe su debut con la absoluta

El central del Liverpool Jacquet se ha visto obligado a salir del once inicial de Francia para el encuentro de alto voltaje de la noche del lunes contra Bélgica en el Stade de France. El defensa francés sintió molestias en el isquiotibial izquierdo en las horas previas al saque inicial, lo que llevó al cuerpo técnico de Francia a darle descanso como medida puramente precautoria. Como no se quiere correr ningún riesgo con su estado físico, su exclusión tiene estrictamente como objetivo evitar cualquier agravamiento antes de su regreso a la disciplina del club.

La noticia provocará una preocupación inmediata en el cuerpo técnico del Liverpool de cara a un exigente calendario nacional, especialmente teniendo en cuenta la carga de trabajo de Jacquet en la Nations League esta temporada. Después de quedarse sin jugar en la victoria por 1-0 sobre Turquía, el defensa disputó los 90 minutos completos tanto en el triunfo por 1-0 contra Bélgica como en el empate 1-1 con Italia.