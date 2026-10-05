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La estrella del Liverpool Jeremy Jacquet, descartado para el duelo de Francia contra Bélgica, mientras un defensa del Manchester United recibe su debut con la absoluta
Contratiempo por lesión para la estrella del Liverpool
El central del Liverpool Jacquet se ha visto obligado a salir del once inicial de Francia para el encuentro de alto voltaje de la noche del lunes contra Bélgica en el Stade de France. El defensa francés sintió molestias en el isquiotibial izquierdo en las horas previas al saque inicial, lo que llevó al cuerpo técnico de Francia a darle descanso como medida puramente precautoria. Como no se quiere correr ningún riesgo con su estado físico, su exclusión tiene estrictamente como objetivo evitar cualquier agravamiento antes de su regreso a la disciplina del club.
La noticia provocará una preocupación inmediata en el cuerpo técnico del Liverpool de cara a un exigente calendario nacional, especialmente teniendo en cuenta la carga de trabajo de Jacquet en la Nations League esta temporada. Después de quedarse sin jugar en la victoria por 1-0 sobre Turquía, el defensa disputó los 90 minutos completos tanto en el triunfo por 1-0 contra Bélgica como en el empate 1-1 con Italia.
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Leny Yoro da un paso al frente
En un giro que despertará el interés de los aficionados del noroeste de Inglaterra, el defensa del Manchester United Leny Yoro fue el elegido para sustituir a Jacquet en el centro de la defensa francesa. La promoción supuso un momento histórico para Yoro, que en el proceso debutó con la selección absoluta de Francia.
Mientras Yoro celebraba su primera aparición, el foco de la cúpula del Liverpool sigue puesto en la gravedad del estado de Jacquet. El defensa francés ya ha disputado siete partidos en todas las competiciones con el Liverpool esta temporada, consolidando una formidable pareja defensiva junto a Virgil van Dijk en el equipo de Andoni Iraola tras su llegada veraniega procedente del Rennes.
Pruebas cruciales esperan en Merseyside
Tras la conclusión de los compromisos internacionales, está previsto que Jacquet regrese de inmediato a Merseyside para someterse a una nueva evaluación por parte del equipo médico del Liverpool. El momento es especialmente delicado para Iraola, cuyo equipo prepara actualmente un enorme duelo de la Premier League contra el Manchester City, rival por el título, en Anfield este domingo.
Lo que está en juego no podría ser mayor de cara al próximo choque, ya que el Manchester City lidera actualmente la clasificación de la Premier League con un pleno de 15 puntos en cinco partidos. En cambio, el Liverpool es sexto con nueve puntos, lo que añade presión al equipo de Iraola para sacar un resultado en Anfield y recortar distancias con el líder.
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Continúa el drama de la Nations League
En el lado opuesto del campo, Bélgica también buscó inspiración en la Premier League, ya que el centrocampista del Chelsea Romeo Lavia mantuvo su puesto en el once inicial. Lavia ha seguido impresionando con su selección tras un sólido primer partido completo como titular la semana pasada, a pesar de que Bélgica sufrió una ajustada derrota por 1-0 a manos de Francia.
La Francia de Zinedine Zidane afrontó la noche en lo más alto del grupo, con una ligera ventaja de un punto sobre los belgas. La ausencia de Jacquet y la entrada de Yoro añadieron un nuevo aliciente a un duelo ya marcado por la rivalidad regional.
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