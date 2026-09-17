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La estrella del Liverpool Dominik Szoboszlai responde a las críticas y asume un papel versátil a las órdenes de Andoni Iraola
Szoboszlai hace callar a los escépticos
Szoboszlai ha respondido a las críticas recientes sobre su estado de forma con una actuación decisiva en la Carabao Cup. El internacional húngaro fue el jugador más destacado en la victoria por 3-1 del Liverpool sobre el Tottenham en la noche del martes, culminada con un espectacular disparo lejano que recordó a la afición de Anfield su enorme calidad. Pese a ese golazo, el exjugador del RB Leipzig se ha visto recientemente bajo la lupa tras una serie de actuaciones que algunos observadores calificaron de flojas, especialmente durante un complicado partido ante el Fulham el pasado fin de semana.
«¿Hubo críticas? No lo sé, no las vi, pero gracias por decírmelo. Sabéis que este gol [contra el Tottenham] fue para la gente que siempre está a mi lado, porque nosotros también somos humanos, así que podemos tener malos partidos», dijo Szoboszlai.
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Cómo afrontar las exigencias tácticas de Andoni Iraola
La llegada de Iraola ha traído consigo un cambio de filosofía táctica en Anfield, y Szoboszlai ha estado en el centro de esa transición. Al húngaro se le ha encomendado ocupar varios roles en un sistema de centro del campo fluido que exige una gran intensidad y conciencia posicional. Durante el reciente empate 0-0 con el Fulham, Szoboszlai tuvo muchas dificultades y solo ganó uno de sus 10 duelos individuales, lo que abrió un debate entre analistas y aficionados sobre cuál es su mejor posición.
«Creo que vosotros lo veis un poco diferente porque jugamos con un 6, un 8 y un 10, así que el 6 y el 8 no están uno al lado del otro, el 8 está un poco más arriba y el 6 un poco más atrás, y el 10 está incluso un poco más arriba, así que no son dos uno al lado del otro», explicó. La complejidad de estos roles requiere un alto nivel de inteligencia futbolística, algo por lo que el técnico ha elogiado al jugador de 23 años desde su llegada. «La semana pasada contra el Fulham fui un número 8, también he sido número 2, he sido número 6, número 8, número 10, número 7 también», añadió.
El debate sobre la mejor posición
Mientras los aficionados siguen debatiendo si Szoboszlai encaja mejor en un rol ofensivo o en una posición creativa más retrasada, el jugador sigue sin inmutarse ante las etiquetas tácticas. Su versatilidad ha sido un gran activo para Iraola, que ha tenido que lidiar con varias preocupaciones por lesiones y ajustes tácticos durante su primera etapa en el cargo. Para Szoboszlai, la prioridad es simplemente estar en la hoja del partido y contribuir al esfuerzo colectivo, independientemente de dónde esté situado sobre el terreno de juego.
«No, yo solo quiero estar en el campo. Puede que no esté en mi mejor nivel en la posición de 6 porque gano uno de 10 duelos, quizá en el siguiente partido vaya a ganar ocho de 10, ¿entonces soy un buen 6? Así que siempre es cuestión de equilibrio», señaló Szoboszlai.
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Pensando en el Bournemouth y más allá
La victoria del Liverpool sobre el Tottenham ha deparado un apetitoso duelo de cuarta ronda contra el Chelsea, pero el foco inmediato sigue estando en la Premier League. Los Reds se medirán este domingo al Bournemouth, un partido en el que probablemente se espere que Szoboszlai mantenga el alto nivel que mostró en la copa. El centrocampista tiene claro que la clave del éxito en un club de la dimensión del Liverpool está en cómo responde un jugador ante la adversidad.
«Habrá partidos en los que no estaremos a nuestro mejor nivel como equipo, o personalmente yo o cualquier otro, pero creedme, siempre hay que dejar atrás el pasado y pensar en el siguiente, en el siguiente; la reacción es lo que importa», concluyó el centrocampista.
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