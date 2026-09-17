La llegada de Iraola ha traído consigo un cambio de filosofía táctica en Anfield, y Szoboszlai ha estado en el centro de esa transición. Al húngaro se le ha encomendado ocupar varios roles en un sistema de centro del campo fluido que exige una gran intensidad y conciencia posicional. Durante el reciente empate 0-0 con el Fulham, Szoboszlai tuvo muchas dificultades y solo ganó uno de sus 10 duelos individuales, lo que abrió un debate entre analistas y aficionados sobre cuál es su mejor posición.

«Creo que vosotros lo veis un poco diferente porque jugamos con un 6, un 8 y un 10, así que el 6 y el 8 no están uno al lado del otro, el 8 está un poco más arriba y el 6 un poco más atrás, y el 10 está incluso un poco más arriba, así que no son dos uno al lado del otro», explicó. La complejidad de estos roles requiere un alto nivel de inteligencia futbolística, algo por lo que el técnico ha elogiado al jugador de 23 años desde su llegada. «La semana pasada contra el Fulham fui un número 8, también he sido número 2, he sido número 6, número 8, número 10, número 7 también», añadió.