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La estrella del Inter tiene el corazón puesto en fichar por el Barcelona, mientras el equipo de la Serie A planea una venta este verano
La valoración del Inter en 100 millones de euros
Según la Gazzetta dello Sport, el Inter se está preparando para poner a Bastoni en el mercado durante la próxima ventana de fichajes de verano. El club italiano espera obtener unos 100 millones de euros por el defensa de 26 años. Aunque esa cifra sigue sujeta a negociación, la directiva del club considera que la venta es un paso necesario para financiar sus planes de fichajes de cara al próximo proyecto. El departamento deportivo del Camp Nou sigue de cerca la situación, ya que la posibilidad de un fichaje estrella cobra un gran impulso de cara al verano.
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Atraídos por el canto de sirena de Cataluña
Con contrato con los nerazzurri hasta 2028, el defensa y el club han acordado mantener conversaciones formales sobre su futuro una vez que concluya la presente temporada. Sin embargo, ya se ha visto muy influido por el interés procedente de Cataluña, lo que indica que La Liga es su destino preferido sin lugar a dudas en caso de que abandone Italia. Bastoni es muy consciente del interés que desde hace tiempo le profesan los blaugranas, que han consultado su disponibilidad en varias ocasiones. Se espera que su claro deseo de ponerse a prueba en España desempeñe un papel fundamental en las negociaciones.
Encaje táctico dentro del sistema de Hansi Flick
En sus 293 partidos con el Inter, Bastoni ha marcado ocho goles y ha dado 30 asistencias. Aunque la defensa del Barcelona cuenta actualmente con Pau Cubarsi y Ronald Araujo, la necesidad de un especialista fiable en el lateral izquierdo se ha vuelto urgente. Esto se debe en gran medida a que el contrato de Andreas Christensen está a punto de expirar y a que el danés se encuentra de baja por lesión, lo que convierte al italiano en el candidato ideal para revitalizar el proyecto.
- AFP
Superar el obstáculo financiero de los 100 millones de euros
Aunque los argumentos deportivos a favor del fichaje de la estrella internacional son muy claros, la operación financiera sigue siendo un enorme reto para el Barcelona. La directiva del club, encabezada por el presidente Joan Laporta, debe encontrar una forma creativa de sortear sus actuales limitaciones económicas para hacer frente a la valoración del Inter. La directiva está sopesando actualmente sus opciones para ver si un fichaje de esta magnitud es viable sin comprometer otras áreas de la plantilla. Se le considera el jugador ideal para su sistema debido a su inteligencia táctica, y el fichaje está ganando terreno.
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