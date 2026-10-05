La estrella del Everton y de Inglaterra Jordan Pickford comparecerá ante el tribunal tras una persecución policial a 80 km/h en un Lamborghini de 165.000 £

Pickford se enfrenta a acciones legales después de ser sorprendido en una persecución policial mientras conducía su Lamborghini Urus de 165.000 £. El incidente tuvo lugar en Knutsford, Cheshire, el 14 de abril, apenas unos días antes de que el portero de Inglaterra tuviera previsto disputar un crucial derbi de Merseyside contra el Liverpool. Las autoridades locales informaron de que la conducción de Pickford obligó a otros usuarios de la vía a realizar maniobras evasivas para evitar un accidente grave.

PC Cecil Ricardo, agente de la Policía de Cheshire, presenció el incidente cuando salía de la comisaría local. Según su relato formal, el 4x4 azul de altas prestaciones, que lleva una matrícula personalizada, ignoró las marcas viales en un cruce muy transitado. El agente se vio obligado a activar las luces de emergencia y la sirena para perseguir al vehículo después de que este acelerara y se alejara del lugar, lo que dio pie a una breve persecución por la zona residencial.

En una declaración escrita como testigo, según informó The Sun, el agente detalló los pormenores de la persecución: "Entonces vi un Lamborghini Urus azul circulando por Princess Street. Llegó al cruce con Toft Road, ignoró por completo las líneas de ceda el paso y se incorporó a Toft Road, lo que provocó que dos vehículos frenaran en seco para evitar una colisión. Después, el Lamborghini aceleró por Toft Road, en Knutsford. Activé mi equipo de emergencia, las luces y la sirena, e intenté alcanzar al vehículo".