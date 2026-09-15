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Inter Miami CF v Nashville SCGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

La estrella del Cruz Azul Alan Mozo lanza una desafiante advertencia a Lionel Messi e Inter Miami antes del duelo de la Campeones Cup

L. Messi
Inter Miami CF
Cruz Azul
A. Mozo
Campeones Cup
Inter Miami CF vs Cruz Azul
Liga MX
Major League Soccer

El defensa de Cruz Azul Alan Mozo tiene entre ceja y ceja conquistar un título internacional antes del esperado duelo de la Campeones Cup 2026 contra el Inter Miami. El gigante mexicano se prepara para enfrentarse al equipo de Lionel Messi, y Mozo está decidido a dar continuidad al buen momento de su equipo y conquistar otro gran trofeo para el conjunto de Joel Huiqui, que atraviesa una excelente racha.

  • Preparando el escenario para el gran duelo

    La Campeones Cup 2026 verá al campeón de la Liga MX, Cruz Azul, viajar a Florida este miércoles para enfrentarse a su homólogo de la Major League Soccer, Inter Miami, en Nu Stadium. Este encuentro anual enfrenta tradicionalmente a los vigentes campeones de las dos principales divisiones de Norteamérica, con el representante de la MLS contando con la ventaja de jugar en casa.

    Históricamente, los clubes mexicanos tienen una ligera ventaja en esta competición, ya que han levantado el trofeo en cuatro ocasiones, frente a los tres triunfos de los equipos estadounidenses. Cruz Azul buscará ampliar ese dominio regional cuando se mida a un Inter Miami que atraviesa actualmente un frustrante bajón de forma en el campeonato doméstico.

    A pesar de sus recientes problemas, el equipo local cuenta con un núcleo formidable formado por Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul y Casemiro. Sin embargo, se enfrenta a un Cruz Azul lleno de confianza tras su emocionante victoria por 4-3 en el Clásica Joven ante su rival, el Club America, el pasado fin de semana.


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  • Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Mozo lanza una clara declaración de intenciones

    Mozo se ha consolidado rápidamente como una pieza vital del bloque defensivo de Huiqui desde que llegó al vigente campeón de México. Antes del duelo entre semana, el lateral derecho expuso su enorme ambición y lanzó un mensaje de confianza a Messi y a sus compañeros en Miami.

    En declaraciones a Record, Mozo subrayó su deseo de conquistar un título continental. "Mi principal objetivo es ser campeón en la Campeones Cup. Jugamos contra Inter Miami. Creo que es el primer título internacional, uno más para este gran club", explicó.

    El defensor también habló sobre su rápida decisión de fichar por Cruz Azul y sus aspiraciones más amplias para la actual temporada. "No tuve que analizar absolutamente nada. Me dijeron: ‘Cruz Azul podría estar sobre la mesa’ y yo, sinceramente, dije: ‘Haced que pase’", reveló Mozo. "Eso es lo que pedí, le pedí a Dios, al universo estar aquí y ahora estamos aquí. No creo que sea casualidad. Estoy aquí por una razón. Desde el momento en que vi a mis compañeros, al presidente, estoy listo para darlo todo".


  • Una búsqueda de la supremacía regional

    Para Cruz Azul, la final del miércoles representa una oportunidad para coronar un año espectacular bajo la dirección de Huiqui. La plantilla está desesperada por validar su reciente triunfo en el Clausura 2026 de la Liga MX demostrando su valía ante, posiblemente, la plantilla con más recursos de la historia de la MLS.

    Más allá del desafío inmediato en Florida, dentro del vestuario hay un deseo claro de construir una dinastía duradera. Mozo no ocultó los grandes objetivos nacionales de la plantilla junto a sus ambiciones continentales, y reveló que espera asegurar un triunfo liguero "consecutivo", que confía en celebrar "con todos mis compañeros en diciembre".


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  • FBL-MLS-MIAMI-NASHVILLEAFP

    El orgullo está en juego

    La atención inmediata de ambos clubes sigue centrada por completo en el duelo decisivo del miércoles. Para Inter Miami, conquistar la Campeones Cup en casa podría ser el catalizador perfecto para frenar su reciente bajón e inyectar un impulso vital de nuevo a su campaña.

    Por el contrario, una victoria de Cruz Azul no solo le daría el prestigio continental, sino que también reforzaría aún más su condición de principal potencia de México. Superar a un equipo con jugadores como Messi y Suarez supondría un enorme impulso psicológico mientras los hombres de Huiqui se preparan para defender su título en el Apertura de la Liga MX.

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