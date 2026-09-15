La estrella del Cruz Azul Alan Mozo lanza una desafiante advertencia a Lionel Messi e Inter Miami antes del duelo de la Campeones Cup

La Campeones Cup 2026 verá al campeón de la Liga MX, Cruz Azul, viajar a Florida este miércoles para enfrentarse a su homólogo de la Major League Soccer, Inter Miami, en Nu Stadium. Este encuentro anual enfrenta tradicionalmente a los vigentes campeones de las dos principales divisiones de Norteamérica, con el representante de la MLS contando con la ventaja de jugar en casa.

Históricamente, los clubes mexicanos tienen una ligera ventaja en esta competición, ya que han levantado el trofeo en cuatro ocasiones, frente a los tres triunfos de los equipos estadounidenses. Cruz Azul buscará ampliar ese dominio regional cuando se mida a un Inter Miami que atraviesa actualmente un frustrante bajón de forma en el campeonato doméstico.

A pesar de sus recientes problemas, el equipo local cuenta con un núcleo formidable formado por Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul y Casemiro. Sin embargo, se enfrenta a un Cruz Azul lleno de confianza tras su emocionante victoria por 4-3 en el Clásica Joven ante su rival, el Club America, el pasado fin de semana.



