La estrella del Chelsea y de las Lionesses, Lauren James, insiste en que es «muy incomprendida», ya que su «timidez» se confunde con «arrogancia»

Su prodigiosa habilidad, su brillantez en los grandes escenarios y su hermano Reece, igualmente talentoso, atraen inevitablemente la fascinación y el escrutinio. Sin embargo, James no disfruta de la atención y siente que se la acusa injustamente de apatía.

«Me malinterpretan mucho», dijo James en una entrevista con The Times. «Como soy una persona muy tranquila, a veces puede parecer que no me importa nada, pero en realidad me importa mucho. Simplemente soy así».

La delantera admitió que los momentos álgidos de la fama suelen ir acompañados de críticas personales injustas. «A veces es genial. Otras veces hay muchas críticas, que pueden ser sobre mí como persona, cuando no me conocen», añadió.

James espera que su transparencia ayude a otros atletas introvertidos a sentirse cómodos consigo mismos. «Espero que inspire a otras chicas que juegan al fútbol y son similares», dijo. «Son tranquilas, introvertidas, no les gusta hablar con todo el mundo. A veces puede parecer arrogante, pero en realidad no saben lo tímida que eres. No pasa nada por no hablar. Sé lo que se siente cuando no quieres hablar con todo el mundo. Una cosa que siempre debes hacer es ser tú misma porque, al fin y al cabo, lo que importa es tu felicidad».