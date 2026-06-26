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La estrella del Chelsea «no se sorprende en absoluto» tras ser nombrado el jugador más guapo del Mundial
El hombre más guapo del torneo
La estrella portuguesa Pedro Neto, durante una rueda de prensa en Florida, dejó de lado la táctica y habló de su creciente fama como ídolo mundial. Presentado por el responsable de prensa luso como «el jugador más guapo del Mundial 2026», el delantero del Chelsea respondió con ingenio y seguridad, y hizo reír a los periodistas.
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«¡No me sorprende nada!»
Con la misma seguridad que muestra en la banda, Neto bromeó sobre el título: «¡No me sorprende nada! Es normal. En el vestuario ni lo hablamos, todos coincidimos en que soy el más guapo», dijo, aceptando su papel de imagen del torneo.
Sin embargo, se puso serio al hablar del impacto de Cristiano Ronaldo. Tras el doblete del veterano en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán, Neto destacó cómo el equipo se alimenta de la búsqueda incansable de goles del capitán. Ver al delantero del Al-Nassr en plena forma, dijo, motiva al resto del vestuario.
«Todos nos alegramos por él; sabemos que vive y respira goles. Ver al mejor hacer lo que ama nos motiva», explicó Neto. «Ayudarle a marcar en el Mundial es una presión que asumimos con ganas. Queremos devolverle todo lo que ya dio a Portugal».
Mantener la mentalidad ganadora
Portugal es segundo del Grupo K, a dos puntos de Colombia, así que su último partido definirá el liderato. Aunque su posición final podría cruzarlos con rivales más accesibles, Neto afirma que el equipo de Roberto Martínez no hace «malabarismos matemáticos» para eludir a nadie en las eliminatorias. «A veces analizamos los escenarios de quedar segundos o terceros, pero lo importante es mantener nuestra mentalidad», señaló el jugador del Chelsea. «Queremos ser los mejores y vamos a enfrentar a Colombia para ganar y acabar primeros».
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La mirada puesta en el enfrentamiento de Colombia
El duelo con Colombia, en plena forma, supone un gran salto tras la goleada a Uzbekistán. Para Neto es la ocasión de demostrar que es más que un favorito de los medios y rendir al máximo en un escenario clave.
El partido se jugará el sábado simultáneamente con el Congo-Uzbekistán. Portugal necesita el pase y apuesta por el gol de Ronaldo y la creatividad de Neto. Ya se verá si sigue siendo el «más guapo» en la final, pero ganar a Colombia engordaría su currículum.