La estrella del Chelsea «no se sorprende en absoluto» tras ser nombrado el jugador más guapo del Mundial

Con la misma seguridad que muestra en la banda, Neto bromeó sobre el título: «¡No me sorprende nada! Es normal. En el vestuario ni lo hablamos, todos coincidimos en que soy el más guapo», dijo, aceptando su papel de imagen del torneo.

Sin embargo, se puso serio al hablar del impacto de Cristiano Ronaldo. Tras el doblete del veterano en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán, Neto destacó cómo el equipo se alimenta de la búsqueda incansable de goles del capitán. Ver al delantero del Al-Nassr en plena forma, dijo, motiva al resto del vestuario.

«Todos nos alegramos por él; sabemos que vive y respira goles. Ver al mejor hacer lo que ama nos motiva», explicó Neto. «Ayudarle a marcar en el Mundial es una presión que asumimos con ganas. Queremos devolverle todo lo que ya dio a Portugal».