AFP
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La estrella del Chelsea Moises Caicedo recibe una sanción de ocho puntos por conducir un supercoche de 160.000 £ sin un permiso válido
Problemas legales para Caicedo
Según el Daily Mail, Caicedo compareció esta semana ante el tribunal de magistrados de Crawley, donde fue multado con 1.444 £ y recibió una sanción de ocho puntos. Caicedo fue detenido con su Audi RSQ8 de 160.000 £ cerca de las instalaciones de entrenamiento de Cobham en abril de 2025. Fue condenado por conducir sin un permiso válido y sin seguro. La sanción deja a Caicedo peligrosamente cerca de una retirada del carné de seis meses, que se activa automáticamente si un conductor acumula 12 puntos en un periodo de tres años.
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La respuesta del club y los detalles del supercoche
Ahora se ha ordenado a Caicedo que obtenga la documentación correcta para su vehículo, que es capaz de alcanzar los 249 km/h y acelerar de 0 a 97 km/h en solo 3,8 segundos.
Tras el incidente inicial del año pasado, cuando el coche fue incautado, el Chelsea restó importancia al asunto y lo calificó de «tema personal». Esta distracción fuera del terreno de juego llega mientras Caicedo, que se incorporó al Chelsea procedente del Brighton en 2023 por los entonces récord de 115 millones de libras, sigue afrontando dificultades sobre el césped debido a una persistente lesión en la pantorrilla.
Problemas continuos de forma física y lesiones
Caicedo ha vivido hasta ahora una campaña frustrante, en la que apenas ha disputado 14 minutos a las órdenes de Xabi Alonso. Para ayudarle a recuperarse por completo de las persistentes molestias en el gemelo, Caicedo fue excluido recientemente de la convocatoria de Ecuador para sus compromisos internacionales contra Corea del Sur, Japón y Panamá. A pesar de su escasa participación, el Chelsea ha echado claramente de menos su presencia en el centro del campo, ya que Caicedo sigue siendo uno de los primeros nombres en la alineación cuando está plenamente recuperado y rindiendo al máximo para el club.
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¿Qué le espera a Caicedo?
De cara al futuro, Caicedo tendrá que asegurarse de que sus documentos de conducción estén completamente actualizados para evitar más problemas legales. Sobre el terreno de juego, Alonso ofreció recientemente motivos para el optimismo sobre su estado físico al señalar: «No debemos preocuparnos». El técnico sugirió que Caicedo está cerca de volver a la acción y podría tener minutos cuando el Chelsea se enfrente al Bournemouth.
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