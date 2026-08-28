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¡La estrella del Chelsea llega a España! Cómo el sorprendente fichaje de Mamadou Sarr podría cambiarlo todo para la Real Sociedad
Llegando a San Sebastián
Mamadou Sarr ya ha aterrizado en San Sebastián para completar su incorporación como el primer fichaje de la campaña de la Real Sociedad. El joven central del Chelsea se alojó en el Hotel Barceló Costa Vasca antes de dirigirse a la Policlínica Gipuzkoa para someterse al reconocimiento médico.
- AFP
Asegurar un acuerdo de cesión crucial
La Real Sociedad ha acordado con el Chelsea una cesión simple del defensa de 20 años, sin opción de compra. Aunque el club vasco exploró inicialmente un traspaso permanente, la valoración del Chelsea resultó demasiado elevada tras su inversión previa en el jugador. Con la plantilla actualmente desplazada en Madrid, se espera que Sarr se incorpore a sus nuevos compañeros el jueves.
«Estoy muy feliz de unirme a la Real Sociedad», declaró brevemente el defensa a su llegada a España.
Añadiendo altura y velocidad a la defensa
Sarr llega para aportar una presencia física muy necesaria en el corazón de la defensa de Pellegrino Matarazzo. Alto y diestro como central, aporta el dominio aéreo y la velocidad de recuperación que la Real Sociedad ha echado de menos desde las recientes salidas. Su velocidad excepcional en espacios abiertos lo convierte en un encaje táctico ideal para la filosofía defensiva de Matarazzo.
- Latin Sport Images
El camino hacia LaLiga
El camino del defensa hacia la élite del fútbol le ha llevado a pasar por Lens, Lyon y Estrasburgo antes de llamar la atención del Chelsea. Ahora, el producto de la cantera francesa está listo para ponerse a prueba en LaLiga y consolidar sus credenciales en la escena continental. Mientras se adapta a su nuevo entorno, Sarr tratará de causar un impacto inmediato a las órdenes de Matarazzo.
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