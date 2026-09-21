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La estrella del Chelsea Cole Palmer se dispone a retirarse de la convocatoria de Inglaterra junto al dúo del Manchester United pese a la advertencia de Thomas Tuchel
Palmer, a punto de retirarse de la convocatoria de Inglaterra
Según The Athletic, Palmer se dispone a caerse de la última convocatoria de Inglaterra de Tuchel para priorizar la gestión de cargas. El jugador de 24 años completó los 90 minutos en la derrota por 3-0 del Chelsea contra el Brentford en el G-Tech Community Stadium el viernes, pero ahora se saltará el compromiso internacional para proteger su condición física.
El mediapunta del Chelsea no es la única ausencia destacada que se espera. La pareja del Manchester United formada por Marcus Rashford y Kobbie Mainoo también es seria duda para los próximos partidos de la Nations League tras el empate 1-1 ante el Fulham del domingo.
Rashford arrastra un problema de cadera que ha requerido una gestión cuidadosa desde el Mundial y fue sustituido en el minuto 77. Mientras, Mainoo, de 21 años, que estuvo en la convocatoria del Mundial pero no jugó ni un solo minuto, también lidia con una lesión después de disputar 80 minutos en Craven Cottage.
- Paul Marriott
Tuchel exige más pese al respaldo de Alonso
La decisión de Palmer de gestionar su estado físico llega tras un serio mensaje de Tuchel, quien advirtió al atacante de que debe justificar su vuelta a la convocatoria. El mediapunta jugó por última vez con Inglaterra en marzo, contra Japón, y fue una ausencia destacada en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial.
«Una cosa es ser convocado, como en el caso de Cole, y conseguir tu billete de vuelta al equipo, pero otra muy distinta es rendir con Inglaterra», explicó Tuchel. «Cole necesita dar un paso al frente cuando venga y necesita mostrar este tipo de cifras para ganarse su sitio, mantener su puesto y justificar la convocatoria».
El seleccionador señaló que la recuperación de la forma de Palmer, con cuatro goles y dos asistencias en siete partidos, justificaba su inclusión. «Ha recuperado sus cifras, ha recuperado sus asistencias, ha recuperado los goles decisivos», añadió Tuchel. «Creo que tiene algo que demostrar, y lo mismo ocurre con Trent [Alexander-Arnold]. Nunca dejó de ser seleccionable para nosotros, y esta es su oportunidad de demostrarlo, venir a la concentración y ser la mejor versión de sí mismo».
Sin embargo, el técnico del Chelsea, Xabi Alonso, respaldó recientemente el planteamiento cauteloso de su delantero estrella. «Creo que a veces necesitas pasar por un momento difícil con una lesión o lo que sea para aprender de ello», afirmó Alonso. «Cole ha pasado por un periodo complicado con la lesión, y ahora está trabajando realmente duro en la prevención para no tener que volver a sentir esos síntomas».
Gestionar el estado físico tras una campaña marcada por las lesiones
La reticencia de Palmer a arriesgar su cuerpo se debe a una frustrante campaña 2025-26, muy condicionada por problemas en el muslo y en los isquiotibiales. A pesar de disputar 34 partidos, incluidos 24 como titular en la Premier League, y de firmar 11 goles y tres asistencias, le costó mantener su mejor condición física.
Su reciente estado de forma bajo las órdenes de Alonso ha sido una gran noticia para el Chelsea, pero la decisión de renunciar a la convocatoria de Inglaterra pone de relieve una estrategia a largo plazo para mantenerlo en forma. Con solo dos goles en 14 apariciones con la selección absoluta, Palmer tendrá que esperar un poco más para afianzarse en el once inicial de Tuchel.
- Every Second Media
Un calendario crucial de la Liga de Naciones
Sin Palmer, Rashford y Mainoo, Inglaterra afronta un exigente tramo de cuatro partidos de la Nations League en un periodo de tres semanas. El mermado equipo de Tuchel recibirá a la campeona del mundo, España, en Wembley el 26 de septiembre, antes de viajar para medirse a la República Checa en Praga el 29 de septiembre y a Croacia el 3 de octubre.
Inglaterra pondrá después fin a la ventana internacional con un duelo en casa ante la República Checa en Wembley el 6 de octubre. Tuchel debe ahora gestionar este intenso calendario recurriendo a opciones alternativas para garantizar que Inglaterra logre resultados positivos.
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