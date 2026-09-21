La decisión de Palmer de gestionar su estado físico llega tras un serio mensaje de Tuchel, quien advirtió al atacante de que debe justificar su vuelta a la convocatoria. El mediapunta jugó por última vez con Inglaterra en marzo, contra Japón, y fue una ausencia destacada en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial.

«Una cosa es ser convocado, como en el caso de Cole, y conseguir tu billete de vuelta al equipo, pero otra muy distinta es rendir con Inglaterra», explicó Tuchel. «Cole necesita dar un paso al frente cuando venga y necesita mostrar este tipo de cifras para ganarse su sitio, mantener su puesto y justificar la convocatoria».

El seleccionador señaló que la recuperación de la forma de Palmer, con cuatro goles y dos asistencias en siete partidos, justificaba su inclusión. «Ha recuperado sus cifras, ha recuperado sus asistencias, ha recuperado los goles decisivos», añadió Tuchel. «Creo que tiene algo que demostrar, y lo mismo ocurre con Trent [Alexander-Arnold]. Nunca dejó de ser seleccionable para nosotros, y esta es su oportunidad de demostrarlo, venir a la concentración y ser la mejor versión de sí mismo».

Sin embargo, el técnico del Chelsea, Xabi Alonso, respaldó recientemente el planteamiento cauteloso de su delantero estrella. «Creo que a veces necesitas pasar por un momento difícil con una lesión o lo que sea para aprender de ello», afirmó Alonso. «Cole ha pasado por un periodo complicado con la lesión, y ahora está trabajando realmente duro en la prevención para no tener que volver a sentir esos síntomas».