Serge Gnabry regresó a los entrenamientos grupales con el Bayern Munich bajo la dirección de Vincent Kompany, tras un largo periodo de ausencia que se prolongó durante cerca de 19 semanas por una lesión en el aductor del muslo derecho.

Gnabry se había lesionado durante el último entrenamiento previo al encuentro ante el Stuttgart en la Bundesliga el 18 de abril, y después pasó prácticamente todo el periodo de recuperación en las instalaciones del club.

Tras haberse perdido el estreno de la Bundesliga (2026-2027) ante el Stuttgart, donde el Bayern ganó 5-1 el viernes, el extremo alemán participó por completo en la sesión de entrenamiento de este lunes, según confirmó el diario alemán Bild.

Gnabry se mostró con buen estado anímico, ya que disputó los entrenamientos con vitalidad, participó en los duelos individuales y se le vio activo en los movimientos y el remate.

No obstante, es poco probable que participe en el próximo partido del Bayern en la Copa de Alemania ante el Osnabrück, programado para la noche del miércoles.