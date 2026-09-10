Kane se ha consolidado como uno de los principales candidatos al Balón de Oro 2026, y sus compañeros de club se han volcado con él. El Bayern de Múnich publicó un vídeo en Instagram en el que sus candidatos preseleccionados respaldaban al capitán de Inglaterra.

Olise, que también opta al premio junto a Dayot Upamecano, no dudó cuando le preguntaron por qué Kane debería llevarse el trofeo y respondió simplemente: «Porque fue el mejor jugador de la temporada pasada».

Kane firmó unos números asombrosos a lo largo de la campaña, con 61 goles en todas las competiciones, incluidos 36 en la Bundesliga, y marcó un hat-trick memorable en la final de la DFB-Pokal para apuntalar su candidatura al máximo galardón individual.