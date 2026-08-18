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La estrella del Bayern de Múnich Jamal Musiala vuelve a desplomarse sobre el terreno de juego durante un amistoso contra el Heidenheim
Musiala sufre un segundo desplome en una semana
Según AS, Musiala se desplomó apenas cuatro minutos después de salir desde el banquillo en un amistoso entre el Bayern de Múnich y el Heidenheim el martes. El centrocampista entró al partido en el minuto 61, pero cayó al suelo sin balón poco después, lo que provocó que el equipo médico saliera corriendo al terreno de juego.
Musiala finalmente logró abandonar el campo por su propio pie, aunque parecía aturdido. Este alarmante episodio se produjo pese a que el jugador había superado los exámenes médicos antes del partido. El entrenador Vincent Kompany dio minutos a Musiala porque esas pruebas no revelaron ningún problema médico importante, y las temperaturas eran notablemente más suaves que durante su episodio anterior.
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El susto en Leipzig se atribuye al intenso calor
Este último susto llega poco después de que Musiala se desplomara durante la victoria por 3-1 del Bayern de Múnich sobre el RB Leipzig. En ese partido, Musiala saltó al campo como suplente en el minuto 81 y marcó un gol antes de dar señales de inestabilidad. Su compañero Ismael Saibari reaccionó con rapidez para sujetar a Musiala y evitar una caída fuerte.
Tras el incidente, el director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, declaró: "Lo más importante es que está bien. No hay nada que decir sobre ninguna otra cosa", en un intento de tranquilizar a los aficionados. La publicación alemana Bild sugirió que las temperaturas de hasta 33 grados centígrados en Múnich provocaron problemas circulatorios, lo que explicó en un primer momento por qué a Musiala le costó pese a haber jugado solo durante un breve periodo.
Los recientes problemas por lesiones agravan la preocupación existente
Estos incidentes consecutivos resultan especialmente preocupantes dados los graves problemas de lesiones que Musiala ha sufrido recientemente. El centrocampista sufrió una fractura de peroné durante el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y pasó varios meses recuperándose al margen.
Aunque Musiala regresó a la acción en enero, posteriormente sufrió un contratiempo en el tobillo que requirió una gestión cuidadosa por parte de los servicios médicos. El Bayern de Múnich ha estado siguiendo de cerca su evolución, especialmente porque sacrificó una parte importante de sus vacaciones de verano para someterse a un programa individual de rehabilitación. Ver a Musiala necesitar atención médica urgente dos veces en rápida sucesión ha arrojado lógicamente una sombra sobre su reintegración al primer equipo.
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¿Qué será lo próximo para Musiala y el Bayern?
El equipo médico del Bayern de Múnich realizará ahora pruebas exhaustivas para determinar la causa subyacente de estos colapsos recurrentes. Se espera que Musiala permanezca al margen de los entrenamientos mientras el club investiga a fondo el problema. Garantizar su salud a largo plazo sigue siendo la prioridad absoluta, y es probable que el Bayern de Múnich actúe con extrema cautela antes de permitirle volver al fútbol de competición.
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