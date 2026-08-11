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La estrella del Bayern de Múnich Harry Kane recibirá su segunda Bota de Oro europea tras una temporada de récords
El delantero del Bayern supera a Haaland y Mbappe para llevarse el máximo galardón
Kane ha vuelto a demostrar que es el mejor goleador del fútbol mundial, y está previsto que el delantero del Bayern reciba la Bota de Oro europea el 19 de agosto. La ceremonia, que reconoce al máximo goleador de liga del continente, llega después de una campaña 2025-26 en la que el internacional inglés vio portería con una frecuencia implacable.
Las estadísticas que respaldan el triunfo de Kane son impresionantes, ya que terminó la temporada de la Bundesliga con 36 goles en su haber. Esa cifra se tradujo en 72 puntos en la clasificación de la Bota de Oro, lo que le permitió acabar con comodidad por delante de Erling Haaland, del Manchester City, y de Kylian Mbappe, del Real Madrid, que ganó este premio en la temporada 2024-25. Esta victoria marca la segunda vez que el exjugador del Tottenham conquista el trofeo, después de su primer éxito en la temporada 2023-24. Kane estableció un récord con 61 goles para el Bayern en todas las competiciones de clubes en la temporada 2025-26.
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La cúpula de la Bundesliga elogia la extraordinaria regularidad de Kane
El impacto que Kane ha tenido en el fútbol alemán desde su llegada ha sido sencillamente transformador. Marc Lenz, director general de la Bundesliga, elogió la influencia del delantero tanto a nivel nacional como internacional.
«Harry Kane lleva años marcando la Bundesliga y el fútbol internacional con actuaciones de un nivel sobresaliente. Con 36 goles en la Bundesliga la temporada pasada, volvió a demostrar su calidad excepcional y su instinto goleador. Ganar la Bota de Oro por segunda vez es un logro extraordinario y subraya su regularidad al máximo nivel mundial», declaró Lenz al sitio web de la Bundesliga.
Alemania sigue siendo el hogar de los goleadores de élite de Europa
Aunque Kane ocupó la primera posición, otros dos representantes de la Bundesliga aparecieron entre los máximos goleadores de élite de Europa. Deniz Undav, del VfB Stuttgart, terminó en una meritoria novena plaza, mientras que el delantero del Borussia Dortmund Serhou Guirassy ocupó la 13.ª posición en la clasificación final.
El último logro de Kane garantiza que la Bundesliga siga siendo el principal destino para los delanteros más eficaces de Europa. La historia de la Bota de Oro está profundamente entrelazada con el fútbol alemán, y Kane sigue ahora los pasos de algunos de los nombres más grandes que han jugado a este deporte. Figuras legendarias como Gerd Muller y Robert Lewandowski ya ganaron anteriormente la Bota de Oro mientras jugaban en la máxima categoría de Alemania, estableciendo un listón muy alto que Kane ya ha igualado.
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Continuando la exitosa asociación con el Bayern
Mientras Kane se prepara para recoger su segunda Bota de Oro, el foco ya se desplaza hacia lo que puede lograr en los próximos años. La relación entre el jugador y el Bayern parece más fuerte que nunca, con informaciones que apuntan a que ambas partes están deseando continuar con su exitosa asociación. A Kane se le ofrecerá un nuevo contrato de tres años, que se extenderá hasta un mes antes de que cumpla 36 años.
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