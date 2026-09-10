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La estrella del Barcelona Rodri se disculpa públicamente con el Valencia tras un comentario despectivo sobre su «debilidad», captado por las cámaras durante la goleada por 5-0
Las cámaras de lectura labial pillan a Rodri
La polémica estalló durante la contundente goleada por 5-0 del Barcelona al Valencia en Mestalla el pasado fin de semana, un resultado que agravó aún más la miseria de un Valencia que actualmente es colista de la tabla de La Liga. Aunque la acción sobre el césped fue de un solo lado, el verdadero drama se desarrolló en el banquillo visitante. La cadena Movistar utilizó imágenes en alta definición para captar una conversación privada entre Rodri, Pau Cubarsi y Raphinha.
Según las informaciones, se vio a Rodri diciéndoles a sus compañeros: «Son muy débiles (Valencia). No han pasado de la línea de medio campo». Posteriormente, las imágenes se emitieron con una voz en off detallando la conversación, lo que provocó una reacción inmediata entre la afición del Valencia, que consideró que los comentarios eran una falta de respeto dada su situación actual.
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Una disculpa directa a José Gayà
Consciente del daño potencial que podían causar sus palabras, Rodri dio pasos inmediatos para rectificar la situación entre bastidores antes de que la historia fuera a más. El exjugador del Manchester City se puso en contacto personalmente con el capitán del Valencia, Jose Gaya, para explicar su versión de lo sucedido y mostrarle su pesar.
Después, el centrocampista optó por abordar la situación públicamente tras la impresionante victoria del Barcelona por 5-1 sobre el Feyenoord en la Champions League el miércoles por la noche. Ante los periodistas en la zona mixta, estaba decidido a dejar las cosas claras y pasar página del incidente.
Aclarando el contexto de los comentarios
Durante su entrevista posterior al partido, Rodri dejó claras sus intenciones y la naturaleza de las imágenes filtradas. «Antes que nada, me gustaría pedir disculpas a cualquiera que pueda haberse sentido ofendido», comenzó Rodri. «Hablé por teléfono con mi amigo Jose Gaya y le pedí disculpas a él y a toda la plantilla.
«Quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa; cualquiera que vea el vídeo puede comprobar que en ningún momento pretendí burlarme ni sacar de contexto a ningún equipo. Todo lo contrario».
Siguió expresando su respeto por el Valencia como club al afirmar: «Espero que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde como uno de los mejores clubes de esta liga. Fue una conversación privada. Todos deberíamos aprender que a veces las cosas se sacan de contexto, pero en ningún momento pretendí faltar al respeto».
- Joan Gosa
El foco vuelve a la racha de victorias del Barcelona
Sobre el césped, las distracciones apenas frenaron el impulso del Barcelona, que desmanteló al Feyenoord para arrancar su campaña europea por todo lo alto. Rodri desempeñó un papel clave en el centro del campo, mientras que los goles de Karim Adeyemi, Lamine Yamal, un doblete de Raphinha y un tanto en su debut de Gabriel Jesus sellaron una contundente victoria por 5-1.
Con el incidente de Valencia ahora, con suerte, ya detrás de él, Rodri y sus compañeros en el Barcelona volverán a centrar su atención en los compromisos nacionales. El conjunto catalán tiene programado enfrentarse al Levante el domingo, en busca de mantener su inicio perfecto de temporada y conservar su puesto en lo más alto de la clasificación liguera.
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