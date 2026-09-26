La estrella del Barcelona Rodri defiende al Manchester City por los 115 cargos financieros de la Premier League

Rodri compareció ante los medios el viernes y respaldó con firmeza a los dirigentes del City. Reveló que los ejecutivos del club siempre habían sido completamente transparentes con la plantilla respecto a las acusaciones en curso.

«Siempre nos transmitieron la confianza que tenían en su inocencia, y cuando miras a alguien a los ojos y te dice eso», explicó Rodri, en declaraciones recogidas por ESPN. «Siempre estuvimos tranquilos, nunca vimos al equipo nervioso por este tipo de cosas».

El centrocampista también recordó una situación similar en 2020, cuando la UEFA sancionó inicialmente al City sin competiciones europeas antes de que un recurso revocara el veredicto.

«Creo en la inocencia del club», añadió. «Conozco bien al club. Entonces nos dijeron que mantuviéramos la calma y que todo se había hecho correctamente».