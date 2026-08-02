La estrella del Barcelona rechaza repetir el tatuaje de Cucurella y esquiva las preguntas sobre Álvarez y Torres

Joan García, guardameta del Barcelona, afirmó que nunca ha disputado partidos del Mundial 2026 con la selección de España, pero que los suplentes son héroes exactamente igual que los titulares.

García añadió en una entrevista con el diario Sport: "Creo que a veces sufres más desde el banquillo que quien está dentro del campo, y sientes que participas en la misma medida y que eres un héroe como todos".

Y continuó: "¿La afición del Barcelona podría pedirte que te tatúes a Flick en caso de ganar la Champions League, como hizo Cucurella con De la Fuente? Sí, lo sé. Pero no, debo decir que no tengo planeado hacer eso por ahora".

García recalcó: "No tengo tatuajes ni pienso hacérmelos. Si conseguimos el título de la Liga de Campeones de Europa, habrá que pensar en otra cosa".

Y señaló: "¿Os sorprendió en la concentración de la selección la noticia del traspaso de Cucurella al Real Madrid? No, porque al final cada uno decide lo que es mejor para él y para su futuro. Sinceramente, creo que es un buen paso para él. Cuando ocurrió, recibió algunas bromas, pero al final nos alegramos por él".