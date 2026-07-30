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La estrella del Barcelona: no tenemos miedo al Real Madrid y puedo detener a Yamal

Primera División
Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
A. Balde
España

Alejandro Baldé, estrella del Barcelona, aseguró que su equipo catalán no teme a su rival tradicional, el Real Madrid, tras sus fichajes veraniegos y el regreso del entrenador José Mourinho.

Baldé afirmó en unas declaraciones publicadas por el diario Sport: "El Real Madrid es el Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo, pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Si hacemos las cosas de la manera correcta, podemos lograr grandes cosas".

Y añadió: "No tenemos miedo del Real Madrid. El fútbol se juega entre 11 jugadores contra 11. Cuando estamos dentro del campo, los nombres no importan".

Recalcó: "La Liga española es larga, y a ellos los enfrentamos en solo dos partidos. El destino de la Liga depende de nosotros".

Sobre sus objetivos personales para la próxima temporada, Baldé comentó: "Mi primer objetivo, como cada año, es seguir evolucionando y aprendiendo. Todavía soy un jugador joven, tengo solo 22 años, y tengo mucho margen de mejora".

En cuanto al plano colectivo, explicó: "Hemos logrado dos temporadas magníficas con Hansi Flick y, a nivel nacional, hemos ganado casi todo durante los dos últimos años. Queremos más, y deseamos seguir por el mismo camino. Tenemos que seguir soñando y luchar por todos los títulos".

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Guardiola rechaza la obsesión por conquistar la Champions League

    Y cuando se le preguntó si el título de la Liga de Campeones era el objetivo más importante, respondió: "Está claro que es el título más importante, y todos quieren ganarlo. Es nuestro objetivo, pero no debemos obsesionarnos con él. Tenemos que avanzar paso a paso, y con el trabajo llegarán los resultados".

    Y añadió: "Tenemos 8 campeones del mundo que volverán con una enorme confianza, y también contamos con una plantilla magnífica, como hemos demostrado en los últimos años. Estoy seguro de que nos esperan grandes cosas".

    Sobre la pérdida de su puesto de titular al final de la temporada pasada, dijo: "Necesito recuperar la confianza. Si estoy en mi mejor momento físico y tengo confianza, soy capaz de ser uno de los mejores jugadores en mi posición".

    Y agregó: "Sé que juego en el Barcelona, y que la competencia es algo natural. Es parte del fútbol, y si te hace mejor, es algo positivo".

    Y sobre su competencia con Joao Cancelo, dijo: "Es un jugador magnífico y posee unas cualidades ofensivas excelentes. Además, es mayor que yo y tiene más experiencia, y eso me ayuda, porque lo considero un ejemplo a seguir".

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  • Lamine YamalGetty

    Lo que hizo Yamal es una auténtica locura

    Sobre Lamine Yamal, aclaró: "No hemos hablado mucho después del Mundial, porque estuvo 60 días concentrado con la selección española, y le he dejado algo de tranquilidad. Solo lo he felicitado, y está muy contento. Convertirse en campeón del mundo a los 18 o 19 años es una locura".

    Y añadió sobre su talento: "Lo que ha hecho a los 19 años es increíble y no lo hemos visto muchas veces en el mundo del fútbol. Si lo quiere y se lo propone como objetivo, puede llegar a ser uno de los mejores jugadores de la historia del deporte".

    En cuanto a su personalidad, dijo: "Es uno de mis mejores amigos en el vestuario. Un chico estupendo, muy humilde y cercano a todos. No puedo decir de él más que cosas buenas".

    Y sobre cómo pararlo en los entrenamientos, dijo entre risas: "Sí, se le puede parar, aunque es difícil. Hemos jugado juntos durante muchos años, él me conoce y yo lo conozco a él".

    Baldé concluyó sus declaraciones abordando su futuro con el club, ligado a un contrato que se extiende hasta el año 2028, al decir: "El Barcelona es mi casa, he pasado 16 años en este club, y no pienso en marcharme".

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