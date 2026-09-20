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La estrella del Barcelona Fermin Lopez disfruta de su regreso a la selección española tras el desconsuelo del Mundial y elogia al «tremendo» Raphinha
Fermín encuentra la redención con España
Fermín mostraba una imagen de enorme satisfacción tras el pitido final en el Sánchez Pizjuán, no solo por los tres puntos del equipo, sino también por un hito personal que asoma en el horizonte. El canterano de La Masia, natural de la cercana El Campillo, ha vuelto a ser convocado por la España de Luis de la Fuente para los próximos partidos de la Nations League. Para el futbolista de 23 años, esto supone un importante desahogo emocional después de que un contratiempo físico le impidiera participar en el Mundial de 2026 a principios del verano.
El centrocampista no ocultó el peso de sus recientes dificultades. "Estoy muy feliz por volver a la selección. Fue muy duro no ir al Mundial. He empezado bien la temporada y estoy feliz por volver a la selección", declaró Fermín.
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La notable transformación de Raphinha como ‘9’
Mientras Fermín celebraba su reconocimiento internacional, la noche fue para Raphinha, cuyo certero hat-trick desmanteló la defensa del Sevilla. El brasileño ha experimentado una evolución táctica a las órdenes de Flick, ocupando con frecuencia zonas centrales en lugar de ceñirse a su posición habitual en banda. Este cambio ha dado resultados espectaculares, con el ex del Leeds United elevando su cuenta a 12 goles en solo siete partidos y consolidándose con firmeza como el primer líder en la carrera por el Trofeo Pichichi. Fermín no tardó en señalar lo bien que su compañero se ha adaptado a sus nuevas responsabilidades.
«Raphinha es nuestro nueve inesperado. Es tremendo lo que está haciendo Raphinha. Es muy bueno y se adapta a cualquier posición. Le damos los pases y marca los goles. Nunca había jugado como delantero centro y está firmando muy buenos números», señaló Fermín.
Superar la presión
Fermín destacó después la dificultad de jugar a domicilio en Sevilla, al señalar la enorme presión que genera el rival ante su afición. También arrojó luz sobre el planteamiento táctico del equipo, al explicar que su rendimiento refleja las instrucciones explícitas del entrenador. Se espera que la plantilla mantenga una alta intensidad durante todo el partido, con un énfasis específico en presionar arriba de forma agresiva en cuanto se pierde la posesión.
«El Sevilla nos mete mucha presión aquí, en su estadio, y los tres goles de Raphinha han sido decisivos. El entrenador nos pide que seamos muy intensos, que presionemos arriba tras perder la posesión», reveló Fermín.
- AFP
De cara a un parón de tres semanas
Esta victoria muy trabajada aseguró una impresionante séptima victoria consecutiva en liga para el Barcelona, ampliando su racha dominante a ocho triunfos en todas las competiciones. Con los compromisos internacionales acaparando ahora el protagonismo, los aficionados afrontan un parón de tres semanas antes de que el equipo vuelva a la acción. El conjunto azulgrana reanudará oficialmente su temporada el 10 de octubre, cuando se enfrente al Getafe.
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