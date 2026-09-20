Fermín mostraba una imagen de enorme satisfacción tras el pitido final en el Sánchez Pizjuán, no solo por los tres puntos del equipo, sino también por un hito personal que asoma en el horizonte. El canterano de La Masia, natural de la cercana El Campillo, ha vuelto a ser convocado por la España de Luis de la Fuente para los próximos partidos de la Nations League. Para el futbolista de 23 años, esto supone un importante desahogo emocional después de que un contratiempo físico le impidiera participar en el Mundial de 2026 a principios del verano.

El centrocampista no ocultó el peso de sus recientes dificultades. "Estoy muy feliz por volver a la selección. Fue muy duro no ir al Mundial. He empezado bien la temporada y estoy feliz por volver a la selección", declaró Fermín.