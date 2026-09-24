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La estrella del Barcelona esquiva la polémica sobre Mourinho y comenta la diferencia de 6 puntos

Primera División
Real Madrid
Barcelona
Eric García
J. Mourinho
L. Yamal
K. Adeyemi
España

Eric García, estrella del Barcelona, prefirió esquivar el tema para evitar opinar sobre la polémica arbitral relacionada con José Mourinho, entrenador del Real Madrid.

García fue preguntado, durante su entrevista con el diario Sport, mientras se encontraba en la concentración de la selección española, por la polémica arbitral en LaLiga y lo relacionado con el Real Madrid, a lo que respondió: "Prefiero no dar mi opinión sobre eso".

Y añadió: "Creo que todos los árbitros del mundo intentan dar lo mejor de sí mismos e intentan no cometer errores. Y al final, durante el partido, tú como jugador también intentas dar lo mejor de ti y a veces cometes errores. Somos humanos, y por tanto el error es parte del fútbol".

Y recalcó: "Nuestro entrenador Hansi Flick siempre insiste mucho en que nos centremos en nosotros mismos y en que no entremos en el tema de los árbitros, quienes, como he dicho, intentan dar lo mejor de sí mismos, y a veces se producen errores, como ocurre todo el tiempo en la vida".

Y sobre las aspiraciones europeas del equipo, comentó: "Todavía estamos al inicio de la temporada, y todo puede cambiar muy rápido, pero llevamos una buena dinámica y tenemos un grupo estupendo, lo estamos demostrando, y debemos seguir trabajando. Porque la Champions League será difícil, pero sin duda tenemos muchas ganas de ganarla".

Y recalcó: "Creo que gracias a la plantilla, los jugadores, la calidad y la ambición, creo que el Barcelona estará sin duda en los puestos altos de la Champions League. Nos hemos vuelto más maduros, y además la llegada de Rodri nos ha ayudado a tener equilibrio".

  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal debe ganar el Balón de Oro

    Sobre las opciones de Lamine Yamal de ganar el Balón de Oro, afirmó: "Votaré por él, y también por cualquier jugador español. Creo que cualquiera de ellos lo merece, pero pienso que Lamine Yamal debería ganarlo".

    Eric dijo: "Hay muchos jugadores españoles que podrían ganarlo, pero para mí, personalmente, creo que Lamine debería ganarlo. Aunque también estoy contento de que haya otros compañeros entre la lista de candidatos, especialmente Cubarsí, porque es defensa, y a veces los defensas quedan en el olvido, y creo que él también lo merece".

    Y agregó: "Con la lesión de Christensen, ¿estás también preparado si tuvieras que volver a jugar en el centro de la defensa? Sí, estoy preparado para lo que me pidan. Creo que una de mis fortalezas es mi capacidad para adaptarme a diferentes posiciones".

    Y prosiguió: "Por supuesto, el centro de la defensa es mi posición natural, en la que siempre he jugado, así que si tuviera que jugar ahí en algún partido, lo haría sin duda".

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    Karim Adeyemi, un "cohete"

    Y añadió: "Se dice que el Barcelona sufre más en las bandas, y especialmente en el lado izquierdo, ¿estás de acuerdo con eso? No, creo que tenemos jugadores de buen nivel, y no sufrimos ahí".

    Y señaló: "¿Es difícil superar a Adeyemi en una carrera de velocidad? Sí, la verdad es que es un cohete".

    Y destacó: "¿Cómo ves La Liga tras vuestra ventaja de 6 puntos sobre el Real Madrid? Todos sabemos que el fútbol y la Liga en esta situación pueden cambiar mucho. Vivimos una buena dinámica, pero el año pasado, cuando perdimos el Clásico en el Bernabéu, la diferencia pasó a ser de 7 puntos, y parecía como si todo hubiera terminado".

    Y concluyó: "Ahora que vamos por delante con seis puntos, todavía estamos al principio de la temporada, y debemos continuar de la misma manera, y después veremos qué sucede".

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