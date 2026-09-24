Eric García, estrella del Barcelona, prefirió esquivar el tema para evitar opinar sobre la polémica arbitral relacionada con José Mourinho, entrenador del Real Madrid.

García fue preguntado, durante su entrevista con el diario Sport, mientras se encontraba en la concentración de la selección española, por la polémica arbitral en LaLiga y lo relacionado con el Real Madrid, a lo que respondió: "Prefiero no dar mi opinión sobre eso".

Y añadió: "Creo que todos los árbitros del mundo intentan dar lo mejor de sí mismos e intentan no cometer errores. Y al final, durante el partido, tú como jugador también intentas dar lo mejor de ti y a veces cometes errores. Somos humanos, y por tanto el error es parte del fútbol".

Y recalcó: "Nuestro entrenador Hansi Flick siempre insiste mucho en que nos centremos en nosotros mismos y en que no entremos en el tema de los árbitros, quienes, como he dicho, intentan dar lo mejor de sí mismos, y a veces se producen errores, como ocurre todo el tiempo en la vida".

Y sobre las aspiraciones europeas del equipo, comentó: "Todavía estamos al inicio de la temporada, y todo puede cambiar muy rápido, pero llevamos una buena dinámica y tenemos un grupo estupendo, lo estamos demostrando, y debemos seguir trabajando. Porque la Champions League será difícil, pero sin duda tenemos muchas ganas de ganarla".

Y recalcó: "Creo que gracias a la plantilla, los jugadores, la calidad y la ambición, creo que el Barcelona estará sin duda en los puestos altos de la Champions League. Nos hemos vuelto más maduros, y además la llegada de Rodri nos ha ayudado a tener equilibrio".