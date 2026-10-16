Ronny Bardghji, estrella del Barcelona, vivió momentos de gloria la temporada pasada, cuando marcó un gol ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja, pero no logró continuidad y comenzó a perder su sitio progresivamente hasta llegar a su situación actual.

El Barcelona regresa mañana sábado a La Cartuja, el estadio provisional del Real Betis y el escenario que vio a Ronny Bardghji anotar su primer y único gol con la camiseta del conjunto catalán en LaLiga. También marcó un segundo tanto en la Supercopa de España frente al Athletic Bilbao.

El diario Sport señaló que el arranque de Bardghji fue llamativo y hacía presagiar que podría vivir momentos espectaculares, pero su brillo se fue apagando con el paso de los meses.

El extremo sueco, de 20 años, se recupera actualmente de una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla, que sufrió durante una sesión de entrenamiento el pasado mes de agosto.

El Barcelona lo había fichado en el verano de 2025 procedente del Copenhague por 2,5 millones de euros, y el jugador tiene contrato hasta 2029.

La lesión, de algún modo, ha retrasado la resolución del futuro de Bardghji, después de que ya se hubiera decidido su salida durante el pasado mercado de verano.