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FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Traducido por

La estrella del Barcelona: de la cima de la gloria al fondo del infierno

FEATURES
Primera División
Barcelona
R. Bardghji
España
Suecia

La joven estrella del Barcelona: un inicio prometedor y un final doloroso

Ronny Bardghji, estrella del Barcelona, vivió momentos de gloria la temporada pasada, cuando marcó un gol ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja, pero no logró continuidad y comenzó a perder su sitio progresivamente hasta llegar a su situación actual.

El Barcelona regresa mañana sábado a La Cartuja, el estadio provisional del Real Betis y el escenario que vio a Ronny Bardghji anotar su primer y único gol con la camiseta del conjunto catalán en LaLiga. También marcó un segundo tanto en la Supercopa de España frente al Athletic Bilbao.

El diario Sport señaló que el arranque de Bardghji fue llamativo y hacía presagiar que podría vivir momentos espectaculares, pero su brillo se fue apagando con el paso de los meses.

El extremo sueco, de 20 años, se recupera actualmente de una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla, que sufrió durante una sesión de entrenamiento el pasado mes de agosto.

El Barcelona lo había fichado en el verano de 2025 procedente del Copenhague por 2,5 millones de euros, y el jugador tiene contrato hasta 2029.

La lesión, de algún modo, ha retrasado la resolución del futuro de Bardghji, después de que ya se hubiera decidido su salida durante el pasado mercado de verano.

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    Un disparo inolvidable de Bardgi

    El 6 de diciembre de 2025, Roony Bardghji regresó a la actividad tras haber ocupado el banquillo en cuatro partidos consecutivos, y comenzó el encuentro en el once titular, después de que el técnico Hansi Flick decidiera colocar a Lamine Yamal por detrás del delantero centro, Ferran Torres, quien anotó tres goles.

    Yamal cerró el festival de goles con el quinto tanto, para que el partido terminara con un resultado de 5-3, mientras que el gol anterior, el tercero del Barcelona, llevó la firma del jugador sueco.

    El gol de Bardghji fue magnífico en un partido que todos siguen recordando, más que cualquiera de los 28 encuentros que disputó con el Barcelona la temporada pasada, con un total de 872 minutos jugados.

    En el minuto 31, el delantero sueco recibió un pase mágico de Pedri, controló el balón con su pierna izquierda, se adentró en el área y lanzó un disparo potentísimo. El portero Álvaro Valles no pudo hacer nada para detenerlo.

    Bardghji celebró el gol de una manera muy especial, imitando el movimiento del Chidori que ejecuta Sasuke, uno de los personajes de la serie de animación japonesa Naruto.

    Su actuación destacada en el estadio de La Cartuja no se limitó a eso, ya que pocos minutos antes había asistido en el gol de Ferran Torres que dio al Barcelona la ventaja por 2-1, con un pase preciso.

    Así, marcó su primer gol y dio su primera asistencia con la camiseta del Barcelona en el mismo partido, con una diferencia de no más de 20 minutos entre ambos.

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    No puedo describir este sentimiento

    Tras el partido, Bardghji aseguró que se sentía muy feliz, señalando lo vinculado que está al club. El delantero sueco declaró: "La gente sabe cuánto quiero a este club y no puedo describir lo que siento después de marcar mi primer gol con el Barcelona".

    Fue una actuación excepcional que copó numerosos titulares y que, en principio, debía allanar el camino para que Roony Bardghji asumiera un papel mayor dentro del equipo, pero la realidad fue completamente distinta.

    En LaLiga, el jugador sueco no regresó al once inicial hasta que pasaron más de tres meses, concretamente a mediados de marzo, pese a que antes había tenido oportunidades de ser titular en la Champions League frente al Slavia Praga, en la Copa del Rey ante el Guadalajara y también en las semifinales de la Supercopa disputada en Arabia Saudí.

    En aquel partido de la Supercopa marcó un gol y dio dos asistencias a Raphinha, contribuyendo a la victoria arrolladora por 5-0 ante el Athletic de Bilbao. Ese fue el otro gran partido de su trayectoria con el Barcelona.

    Bardghji consiguió minutos de juego de forma más regular durante la última etapa de la temporada, pero ya no mostraba la vitalidad ni el toque característico que marcaron sus inicios con la camiseta del Barcelona.

    En verano, el jugador quedó disponible en el mercado de fichajes y estuvo muy cerca de salir, después de la reunión de su agente con Deco, director deportivo del Barcelona, y en el marco de la línea del club, aplicada también con varios jugadores jóvenes, de obtener grandes beneficios económicos con la venta de futbolistas cuya contratación no había supuesto un gran desembolso. Pero la lesión de rodilla lo truncó todo.

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