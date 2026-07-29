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La estrella del Barcelona ante una decisión crucial: un club inglés cumple todas las condiciones

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La pelota está en el tejado del jugador blaugrana

Más de un club europeo busca aprovechar la disposición del Barcelona a vender a algunos de sus jugadores durante el mercado de fichajes de verano, en un momento en el que han comenzado los movimientos serios para hacerse con uno de los elementos más destacados del equipo, mientras el club catalán se prepara para escuchar las ofertas que satisfagan sus exigencias económicas.

El futuro de Jules Koundé sigue lejos de resolverse. El Barcelona ha incluido al lateral francés en la lista de jugadores transferibles, pero no tiene intención de desprenderse de él por menos de 60 millones de euros.

Durante las últimas semanas, el Bayern de Múnich, el Chelsea y el Liverpool han llamado a la puerta del club catalán para interesarse por la situación del jugador, si bien el club más interesado en su fichaje es el Tottenham.

  • Tottenham lidera la carrera

    El club londinense necesita reforzar su línea defensiva ante la inminente salida tanto de Cristian Romero —cuyo nombre se ha vinculado con un traspaso al Barcelona y al Inter de Milán— como de Djed Spence.

    La dirección del Tottenham valora positivamente a Koundé, al considerarlo un defensor polivalente, capaz de jugar en el eje de la defensa o en la posición de lateral, por lo que estudia presentar una primera oferta de 65 millones de euros en los próximos días, según informó el diario Sport citando al portal Caught Offside.

    El Tottenham no ha sido el único club que se ha interesado por la situación del jugador de 27 años, que se incorporó al Barcelona procedente del Sevilla por 55 millones de euros en 2022. El Bayern de Múnich también mostró su interés en fichar al defensor francés, pero el club alemán no puede, en el mejor de los casos, pagar más de 40 millones de euros, una cantidad que la dirección del Barcelona considera insuficiente.

    Además, el Liverpool y el Chelsea, que ya siguió a Koundé cuando era jugador del Sevilla, continúan observando su situación, aunque ninguno ha presentado todavía una oferta oficial.

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  • Alternativas disponibles: la pelota está en el tejado de Koundé

    El Barcelona escuchará las ofertas que se presenten por el defensa polivalente, después de que su valor de mercado aumentara tras el buen nivel que ofreció con la selección francesa en el Mundial.

    El club catalán considera que esta posición está bien cubierta, con la presencia de Eric García y Xavi Espart, además de Joao Cancelo, cuyo futuro parece que estará en el Barcelona.

    Asimismo, la salida de Koundé permitirá al club reforzar otras posiciones, como el eje de la defensa o la línea de ataque.

    No obstante, el Barcelona no se desprenderá de uno de los elementos importantes para el entrenador Hansi Flick por una cantidad inferior a la que ha fijado en 60 millones de euros. La oferta del Tottenham se ajusta a las exigencias del club catalán, pero la última palabra la tendrá el propio jugador, que se siente muy cómodo en el Barcelona y renovó su contrato el pasado verano hasta el año 2030.

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