La saga cobró fuerza después de que el delantero expresara abiertamente su intención de marcharse tras la victoria de Argentina ante Austria en el Mundial de 2026: "Lo mejor para todos es un traspaso".

Los dirigentes del Atlético adoptaron una postura de tolerancia cero ante esos comentarios y rechazaron todos los acercamientos del Barcelona. Aunque, según se informa, el conjunto catalán ofreció 100 millones de euros, el Atlético se mantuvo firme y exigió el pago íntegro de su cláusula de rescisión de 500 millones de euros, cerrando la puerta a cualquier negociación.