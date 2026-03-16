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La estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, explicó por qué debería fichar por el Chelsea en lugar de por el Arsenal
La lucha por el talento de primer nivel
Álvarez vuelve a estar en el centro de un importante tira y afloja en el mercado de fichajes, mientras los principales clubes londinenses siguen de cerca la situación del delantero del Atlético. Desde su sonado traspaso desde el Manchester City en 2024, el argentino se ha consolidado como un talento de talla mundial en La Liga. Sin embargo, ante los rumores que apuntan a que el Chelsea está «avanzando en las negociaciones» para traerlo de vuelta a la Premier League, han surgido nuevas dudas sobre su futuro a largo plazo en España. Según se informa, los Blues estarían dispuestos a presentar una oferta de nueve cifras para hacerse con los servicios del dos veces campeón de la Premier League, a pesar de haber invertido ya mucho en su línea de ataque.
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McCoist aborda el dilema del tiempo de juego
En declaraciones a talkSPORT Bet Casino, el exjugador estrella de Escocia Ally McCoist ofreció un análisis detallado de por qué Stamford Bridge representa un destino más lógico para Álvarez. McCoist argumentó que la «fenomenal» profundidad de la plantilla del Arsenal provocaría inevitablemente las mismas frustraciones por la rotación que el delantero experimentó en Manchester.
«Creo que tiene más posibilidades de jugar con más regularidad en el Chelsea, a decir verdad, que en el Arsenal. La plantilla del Arsenal es fenomenal», explicó McCoist. «Están alineando a Kai Havertz, a veces como falso nueve, Gabriel Jesús juega por el centro y Leandro Trossard también ha jugado ahí. Álvarez tiene un talento auténtico. Como digo, me sorprendería que volviera. Pero en cuanto a dónde se fue, creo que probablemente tendría más minutos de juego».
El atractivo del proyecto del Chelsea
Ampliando su análisis, McCoist sugirió que la situación particular del Chelsea podría resultar más atractiva para el jugador de 26 años. Destacó su «plantilla joven con mucho potencial» como un factor que podría encajar con el deseo de Álvarez de ocupar un puesto de titular emblemático.
Añadió: «¿Y sabes qué? El Chelsea podría resultarle atractivo por eso, por esos factores que has mencionado, sobre todo por lo de ser un equipo joven con mucho potencial. Si viniera al Arsenal, ellos todavía no han dado el paso definitivo en este momento. Creo que lo harán, y creo que lo harán en un par de años, pero al Arsenal le esperan seis semanas decisivas, de eso no hay duda. Fíjate en el tamaño de la plantilla del Arsenal; es enorme. Así que probablemente tenga más posibilidades de disfrutar de más minutos de juego en el Chelsea».
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Un enfrentamiento decisivo este verano
El próximo mercado de fichajes promete ser un periodo decisivo tanto para el jugador como para los equipos interesados. Mientras el Chelsea y el Arsenal preparan sus estrategias, la firmeza del Atlético ya ha sido puesta a prueba; según Cadena SER, el Barcelona recibió recientemente un rotundo «no» a pesar de que se barajaba una astronómica valoración de 200 millones de euros (167 millones de libras). Queda por ver si alguno de los dos equipos de la Premier League batirá su récord de fichajes para traer de vuelta al delantero a Inglaterra este verano.
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