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La estrella del Aston Villa revela el apodo del príncipe Guillermo y describe la intimidante experiencia de conocerlo
El «Rolls-Royce» de la defensa del Villa
Konsa ha revelado el halagador apodo que le puso el príncipe Guillermo. El futuro rey, seguidor del Villa desde siempre, es ya una presencia habitual en el entorno del equipo y admira el juego sereno del defensa central.
En declaraciones a The Telegraph sobre su relación con el miembro de la realeza, Konsa admitió que, aunque no está del todo seguro del alcance de los conocimientos tácticos del príncipe, estaba encantado con el sello de aprobación real. «Desde que llegué, me ha mostrado un apoyo increíble, entrando en el vestuario y mostrándonos el máximo respeto», dijo Konsa. «No sé mucho sobre sus conocimientos futbolísticos, pero una vez me llamó "Rolls-Royce". Me lo quedo. Se me quedó grabado en la cabeza y me gusta».
- AFP
Superar los nervios de la realeza
Aunque los jugadores del Villa están acostumbrados a la presión de la Premier League, conocer al heredero del trono británico les genera una emoción distinta. Konsa admitió que, a menudo, no se dan cuenta de la importancia del momento hasta que salen del estadio y vuelven a su rutina.
«Es raro: el día del partido, cuando entra, te centras en el juego y no reparas en que viene a saludar a todos y a estrecharte la mano», explicó el defensa. A veces te dejas llevar por el momento y, cuando llegas a casa, piensas: "Joder, acabo de darle la mano y sabe mi nombre". Contar con su apoyo es fantástico, tanto para el club como para nosotros".
Un vestuario internacional se une a la realeza británica
Por la diversidad de la plantilla de Unai Emery, no todos los jugadores conocían la relevancia de la visita real. El príncipe Guillermo celebró con entusiasmo en Villa Park la victoria en semifinales ante el Nottingham Forest, aunque algunas de las estrellas extranjeras del club necesitaron una breve explicación sobre quién visitaba el vestuario.
Konsa reconoció que estas visitas se han vuelto una lección de historia para varios compañeros. «Algunos no sabían quién era, ya que son de distintos países, así que conocerlo es importante», añadió. Se espera que el príncipe de Gales viaje a Turquía para ver si el Villa consigue su primer título importante desde 1996.
- AFP
Poner fin a treinta años sin ganar ningún título
La presión sobre el Villa es máxima, pues busca imitar al legendario equipo de 1982. Curiosamente, el príncipe Guillermo nació semanas después de la victoria del club en la Copa de Europa ante el Bayern de Múnich en Róterdam y tenía solo 13 años la última vez que el equipo ganó un título: la Copa de la Liga de 1996.