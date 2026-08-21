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Arsenal FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

La estrella del Arsenal se está «ofreciendo al Barcelona a diario» de forma sensacional, mientras Mikel Arteta afronta una remodelación tardía de la plantilla

Fichajes
Arsenal
Barcelona
Premier League
V. Gyoekeres
Primera División
M. Arteta
H. Flick

El Arsenal podría estar a punto de sufrir una salida importante justo cuando comienza su defensa del título de la Premier League, con informaciones que sugieren que un delantero clave está presionando agresivamente para marcharse al Barcelona. A pesar de una productiva temporada de debut en el Emirates, el atractivo del Camp Nou parece haber hecho cambiar de idea al jugador a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes.

  • Gyokeres presiona para fichar por el Camp Nou

    En un sorprendente giro de los acontecimientos en la recta final del mercado de fichajes de verano, según se informa, el delantero del Arsenal Viktor Gyokeres se está "ofreciendo al Barcelona a diario". El jugador de 28 años, que llegó al Emirates Stadium hace solo un año en un sonado traspaso procedente del Sporting CP, parece dispuesto a poner fin a su carrera en la Premier League.

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    Flick busca refuerzos ofensivos

    El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado insistente sobre la necesidad de tener más profundidad de plantilla después de que Robert Lewandowski se marchara como agente libre y Ferran Torres fichara por el Paris Saint-Germain. El campeón de LaLiga apuntó inicialmente a Julian Alvarez, del Atlético de Madrid, pero, según se informa, el CEO del Atleti, Miguel Angel Gil Marin, ha vetado cualquier operación por el delantero argentino.

    El periodista de COPE Victor Navarro asegura que el entorno de Gyokeres percibe una oportunidad para cerrar un traspaso al conjunto azulgrana tras la caída de sus otros objetivos principales. Al ofrecer una actualización sobre la búsqueda de un delantero por parte del Barcelona, Navarro escribió en X: "Lautaro Martinez se convierte, con el consenso de todo el club, en la opción número uno para el Barça. Ayer el club volvió a recibir la información de que [el CEO del Atlético de Madrid, Angel] Gil Marín está vetando a Julian Alvarez. Gyokeres se ofrece al Barça a diario. [Nicolo] Tresoldi gusta mucho, mucho en el FCB".

    Aunque Martinez sigue siendo el fichaje soñado, la viabilidad financiera y logística de Gyokeres podría convertirlo en una solución más realista para Flick a medida que se acerca rápidamente el cierre del mercado de fichajes.


  • Frustración en el Emirates

    A pesar del éxito de Arsenal en el título de la Premier League la temporada pasada, Gyokeres terminó la campaña en una situación difícil. Mikel Arteta apostó cada vez más por Kai Havertz en el papel de delantero centro para los partidos más importantes del club, incluida la final de la Champions League. La tendencia continuó en la nueva temporada, con Havertz saliendo de inicio en la victoria en la Community Shield sobre el Manchester City, mientras que Gyokeres quedó limitado a una breve aparición desde el banquillo.


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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    La limpieza de plantilla del Arsenal continúa

    La posible venta de Gyokeres supondría un importante giro de guion para el Arsenal, que gastó 55 millones de libras para hacerse con sus servicios procedente del Sporting CP. Sin embargo, con el jugador bajo contrato hasta 2030, el Arsenal está en una posición fuerte para exigir una cantidad considerable si decide dejarle salir.

    Mientras el Arsenal se prepara para comenzar la defensa de su título ante el recién ascendido Coventry City, la distracción que suponen las insinuaciones diarias de Gyokeres al Barcelona es una situación que Arteta querrá resolver rápidamente. Aunque el delantero sigue siendo una parte clave de la profundidad de la plantilla, el claro deseo del jugador de iniciar una nueva etapa en España podría obligar al club a actuar.

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