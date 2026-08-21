El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado insistente sobre la necesidad de tener más profundidad de plantilla después de que Robert Lewandowski se marchara como agente libre y Ferran Torres fichara por el Paris Saint-Germain. El campeón de LaLiga apuntó inicialmente a Julian Alvarez, del Atlético de Madrid, pero, según se informa, el CEO del Atleti, Miguel Angel Gil Marin, ha vetado cualquier operación por el delantero argentino.

El periodista de COPE Victor Navarro asegura que el entorno de Gyokeres percibe una oportunidad para cerrar un traspaso al conjunto azulgrana tras la caída de sus otros objetivos principales. Al ofrecer una actualización sobre la búsqueda de un delantero por parte del Barcelona, Navarro escribió en X: "Lautaro Martinez se convierte, con el consenso de todo el club, en la opción número uno para el Barça. Ayer el club volvió a recibir la información de que [el CEO del Atlético de Madrid, Angel] Gil Marín está vetando a Julian Alvarez. Gyokeres se ofrece al Barça a diario. [Nicolo] Tresoldi gusta mucho, mucho en el FCB".

Aunque Martinez sigue siendo el fichaje soñado, la viabilidad financiera y logística de Gyokeres podría convertirlo en una solución más realista para Flick a medida que se acerca rápidamente el cierre del mercado de fichajes.



