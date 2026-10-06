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La estrella del Arsenal Riccardo Calafiori revela una «emoción inexplicable» tras marcar su primer gol con Italia en la victoria ante Turquía
Destino en el Dall’Ara
Calafiori cree que su primer gol internacional fue cosa del destino después de ver puerta con Italia en el Stadio Renato Dall'Ara. El jugador del Arsenal, que anteriormente brilló en el Bolonia antes de su salto a la Premier League, sintió una profunda conexión con el escenario de su momento de consagración. Hablando con los medios tras el pitido final, el defensa admitió que la noche tenía una carga de significado que percibió mucho antes de que comenzara el partido.
"Hay algo escrito para mí en esta ciudad y en este estadio, donde también debuté y marqué mi primer gol. Fue una emoción difícil de explicar", declaró Calafiori a Sky Sport Italia.
El defensa señaló que el ambiente en Bolonia puso el marco perfecto a su 17.ª aparición como internacional absoluto, reforzando aún más su vínculo con los aficionados locales que una vez corearon su nombre cada semana durante su etapa en la Serie A. "Le debo mucho a este club y a estos aficionados, quería devolvérselo. Hacía mucho tiempo que no sentía un partido así en el estómago, al final salió bien, pero estaba realmente emocionado", añadió.
- AFP
La obra maestra táctica de Bonucci
El gol llegó a partir de una jugada de estrategia cuidadosamente preparada, que Calafiori reveló que estuvo influida por el legendario exdefensa Leonardo Bonucci, ahora parte del cuerpo técnico. Aunque Nicolò Barella puso el balón, fue un cambio táctico de última hora del veterano lo que permitió al jugador del Arsenal encontrar el espacio necesario en el área para rematar de cabeza y asegurar la victoria.
«Estamos intentando mejorar, ya que podemos hacerlo mejor en todos los aspectos. De hecho, tengo que confesar que Bonucci me dijo al principio que me quedara atrás, pero en el último segundo me dijo que fuera yo y que Kayode se quedara detrás. Fue una intuición inteligente y, por eso, Bonucci merece una mención especial, sobre todo porque es bastante egocéntrico y quiere que diga eso», bromeó el defensa al recordar ese momento crucial.
Progresión con Roberto Mancini
A pesar del resultado positivo, Calafiori se apresuró a señalar que la selección italiana sigue siendo un trabajo en construcción bajo la dirección de Mancini. El equipo está intentando implantar un estilo de juego más proactivo, que el defensa cree que se adapta a sus características personales, aunque la transición requiere tiempo y paciencia tanto por parte de la afición como de los medios.
«Hay una idea colectiva, proactiva, justo como me gusta. No se puede ver toda la idea del entrenador en solo tres días, pero poco a poco estamos trabajando en ello. No lo hemos resuelto todo, pero estamos en un buen punto», explicó.
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Construyendo impulso de cara al futuro
La victoria supone un importante paso adelante para un combinado italiano que había tenido problemas para encontrar regularidad en sus últimos partidos. Tras una etapa complicada ante Bélgica, la actuación en Bolonia sugiere que los jugadores están empezando a interiorizar las exigencias tácticas que se les plantean. Calafiori subrayó que, aunque el progreso es visible, el trabajo está lejos de haber terminado para este joven grupo de jugadores.
«Han pasado unos días desde Bélgica; hemos trabajado un poco más y hemos mejorado, pero todavía queda mucho por hacer. Este partido era muy importante», concluyó el defensa.
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