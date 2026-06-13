Williamson publicó en Instagram fotos de su viaje a Ibiza con la leyenda «IBZ». La defensa del Arsenal disfrutaba de un descanso tras una exigente temporada con club e selección. La acompañaba la modelo estadounidense Smith, a quien se ha visto con frecuencia junto a la capitana de Inglaterra.

La defensa se perdió la última convocatoria de Inglaterra por una lesión en el tendón de la corva, y Grace Fisk la reemplazó para los partidos contra España y Ucrania.







