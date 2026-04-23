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La estrella del Arsenal, Gabriel Jesús, reconoce sus opciones de estar en la lista de Brasil para el Mundial
El Arsenal lucha por mantener la regularidad
Jesús lucha por recuperar su sitio en la selección. Las lesiones le han quitado ritmo y minutos en el Arsenal, donde solo ha sido titular siete veces en 24 partidos y suma cinco goles y dos asistencias.
En declaraciones a Globo Esporte, el jugador admitió: «No había estado jugando en mi club, y eso lo complica porque hay otros jugadores que están jugando, marcando goles y rindiendo. Al mismo tiempo, también tengo mucha fe en mí mismo, en mi capacidad, en lo que he demostrado».
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Luchando por un lugar en el Mundial
La competencia por un puesto en la delantera de Brasil es más reñida que nunca, especialmente con el progreso de la selección bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Jesús admite que ahora está por detrás de otros jugadores en la jerarquía, pero insiste en que sigue siendo una opción válida para los pentacampeones. Se mantiene optimista y cree que un buen final de temporada podría cambiar la percepción sobre su inclusión en la selección.
«Hasta el final, si surge una oportunidad, mi nombre estará en el radar. Hay que jugar y rendir con el club para ganarse el puesto», afirmó. «Sé que hay otros por delante, pero si se presenta la ocasión, mi nombre estará en consideración», agregó.
Análisis del papel del delantero centro
A lo largo de su carrera, Jesús ha reflexionado sobre las expectativas de un delantero centro brasileño. En sus primeros años con la selección, se elogió su esfuerzo, pero se le criticó por su falta de goles en grandes torneos. Quiere cambiar esa percepción y se centra en su capacidad goleadora más que en sus aportes defensivos o de enlace.
«Quien vista la camiseta número 9 de Brasil debe centrarse ante todo en marcar goles y no en otras cosas», admitió Jesús. «Eso es algo que he aprendido y que llevo conmigo hoy en día, en cualquier oportunidad que se me presente».
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Experiencia y versatilidad como activos clave
Tras jugar en los Mundiales de 2018 y 2022, Jesús cree que su experiencia sigue siendo clave. Además, su capacidad para moverse por toda la delantera ofrece una flexibilidad táctica que puede atraer al cuerpo técnico. En el Arsenal suele actuar como extremo, posición en la que se siente cómodo y ayuda al equipo a equilibrar su ataque.
«Puedo marcar, crear ocasiones, dar asistencias y abrir espacios. También juego por las bandas, y eso me ayuda», afirmó Jesús. Desde pintar paredes en São Paulo hasta brillar en la Copa del Mundo, concluye: «Soy alguien que intentó triunfar sin pisotear a nadie. Siempre quise hacer que las cosas sucedieran».