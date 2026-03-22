La estrella del Arsenal, Gabriel, elogia a Erling Haaland como «el rival más difícil», a pesar de la encarnizada rivalidad con el delantero del Manchester City

Gabriel ha hablado con The Telegraph sobre sus enfrentamientos con Haaland, un prolífico delantero noruego que resulta un rival complicado para cualquier contrincante: «Disfruto de cada partido, de cada delantero. Es mi trabajo, así que me gusta luchar. Pero él es un jugador de primer nivel y, por supuesto, creo que a él también le gusta jugar contra mí. Creo que es divertido. Lo disfrutamos».

El sudamericano añadió, cuando se le preguntó si Haaland había sido su rival más difícil en la Premier League: «Sí, por supuesto».

Haaland ha ganado dos veces la Bota de Oro y ha sido galardonado con los premios al Jugador de la Temporada de la Premier League y al Futbolista del Año de la FWA. Gabriel, dada la regularidad que sigue mostrando, está considerado uno de los principales candidatos a los prestigiosos premios individuales de la temporada 2025-26.

Añadió sobre su buen estado de forma: «Esta temporada es mi mejor temporada. Tengo que mantener la humildad y simplemente seguir adelante, seguir haciendo lo que estoy haciendo. Solo tengo que mantener la calma y ya veremos qué pasa al final».

Gabriel se ha esforzado claramente por incluir la expresión «mantener la humildad» en la conversación, tras haber visto a Haaland transmitir ese mensaje al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, la temporada pasada. Los viejos rivales están listos para disputarse los grandes títulos en el estadio de Wembley el domingo.