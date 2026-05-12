Getty Images Sport
Traducido por
La estrella del Arsenal anuncia su sorprendente retirada del fútbol internacional
El centrocampista danés se retira de la selección
Thomas Delaney ha anunciado su retirada del fútbol internacional con Dinamarca. El centrocampista, de 32 años, tomó la decisión tras la eliminación de la selección en la fase de clasificación para el próximo Mundial. Con 41 partidos internacionales, Delaney reconoció que la decepción de no llegar a la cita mundialista fue clave en su adiós.
Reconoció que la decepción de quedarse fuera del torneo pesó en su decisión, pues deseaba representar a su país por última vez en la máxima cita. Su último partido con Dinamarca fue en marzo, en la derrota ante la República Checa en Praga. Después de ese encuentro, el ex capitán del Brentford se tomó un tiempo para valorar su futuro y, finalmente, anunció su retirada para dar paso a una nueva generación dirigida por el seleccionador Brian Riemer.
Norgaard explica que fue una decisión emocional
Norgaard se dirigió a los aficionados a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde admitió que la decisión había sido emocionalmente complicada.
Escribió: «He decidido retirarme de la selección nacional. Ha sido muy difícil, porque adoro reunirme con mis compañeros y el cuerpo técnico en Marienlyst, y nada supera jugar con la camiseta roja y blanca en un Parken lleno y eufórico».
«Al mismo tiempo, he sentido mucha confianza por parte de Brian Riemer, y un momento destacado para mí fue la victoria sobre Portugal en 2025, precisamente en una de esas noches mágicas en el Parken; allí asumí el papel de líder en el centro del campo, donde me encanta jugar».
Las prioridades familiares y la próxima generación de Dinamarca
A pesar de su vínculo con la selección, Norgaard afirmó que consideraciones prácticas determinaron su decisión. Añadió: «Ha sido fácil, quiero más tiempo con mi familia y, tras fallar la clasificación al Mundial, parece natural dejar paso a los jóvenes talentos que abundan en Dinamarca».
«Ahora se ha acabado. Estoy deseando seguir apoyando al equipo como aficionado, pero ya no como parte de la plantilla. Gracias a los jugadores, al cuerpo técnico y a los aficionados por ayudar a hacer realidad el sueño de un niño».
- Getty Images Sport
Total dedicación a los objetivos del Arsenal
Tras dejar la selección, Norgaard se centrará en el Arsenal. El centrocampista, integrante del plantel de Mikel Arteta, busca títulos esta temporada. Sus minutos en la Premier son pocos, pero es pieza fiable en la Liga de Campeones, donde el club se prepara para la final contra el París Saint-Germain.