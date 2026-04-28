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La estrella del AC Milan, Luka Modric, se operó el pómulo fracturado, informó el seleccionador de Croacia en su último parte sobre el Mundial
Operación completada tras el partido en San Siro
Modric fue operado tras sufrir una grave lesión facial en el 0-0 entre el AC Milan y la Juventus el domingo, según The Independent. El mediocampista de 40 años, pieza clave de los rossoneri esta temporada, chocó fuerte cabezas con la estrella bianconeri Manuel Locatelli al disputar un balón aéreo en San Siro.
El veterano centrocampista tuvo que salir del campo a diez minutos del final y, aunque visiblemente afectado, aguardó en la banda hasta el pitido final. Las pruebas médicas confirmaron una fractura en el pómulo izquierdo que necesitó cirugía inmediata.
- AFP
El seleccionador de Croacia ofrece información sobre el estado físico de los jugadores
La lesión llega en el peor momento para el capitán de Croacia, que se prepara para su quinto y quizá último Mundial. Aun así, el seleccionador, Zlatko Dalic, se muestra optimista sobre su recuperación.
«He hablado con Luka y le he deseado que la operación sea un éxito y que se recupere bien y rápidamente», declaró Dalic. «Estoy convencido de que hará todo lo posible para estar listo para el Mundial, y le daremos todo nuestro apoyo. Confío en que la recuperación vaya según lo previsto y en que Luka, como capitán del equipo, nos lidere en otra gran competición este verano».
Probablemente se haya acabado la temporada en el Milan para el veterano
Aunque el Mundial sigue siendo su objetivo a largo plazo, la temporada de Modric en la liga ha terminado. El AC Milan es tercero en la Serie A, a 12 puntos del líder, el Inter, con solo cuatro jornadas por jugar. Dada la cirugía y su recuperación, es improbable que juegue en lo que queda de curso. La lesión trunca una campaña en la que el exmadridista ha sido titular en 32 de los 34 partidos ligueros. Su contrato acaba este verano, con una opción de prórroga de un año.
- AFP
¿Y ahora qué?
Croacia debutará en el Grupo L el 17 de junio ante Inglaterra, y luego enfrentará a Ghana y Panamá. Si Modric se recupera a tiempo, probablemente usará una máscara de fibra de carbono para evitar nuevas lesiones, algo habitual en el fútbol moderno tras fracturas faciales.
La Federación Croata confía en que recupere su mejor nivel en las siete semanas previas al torneo. Para un jugador que ya ha disputado cuatro ediciones, este verano podría ser su última oportunidad de brillar en la máxima cita del fútbol. Todas las miradas estarán puestas en su recuperación mientras avanza la cuenta atrás para el Mundial.