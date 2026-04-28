La estrella del AC Milan, Luka Modric, se operó el pómulo fracturado, informó el seleccionador de Croacia en su último parte sobre el Mundial

Modric fue operado tras sufrir una grave lesión facial en el 0-0 entre el AC Milan y la Juventus el domingo, según The Independent. El mediocampista de 40 años, pieza clave de los rossoneri esta temporada, chocó fuerte cabezas con la estrella bianconeri Manuel Locatelli al disputar un balón aéreo en San Siro.

El veterano centrocampista tuvo que salir del campo a diez minutos del final y, aunque visiblemente afectado, aguardó en la banda hasta el pitido final. Las pruebas médicas confirmaron una fractura en el pómulo izquierdo que necesitó cirugía inmediata.