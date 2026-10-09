ZUMA Press Wire
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La estrella de México Raúl Jiménez recomienda al joven talento del Club Tijuana Gilberto Mora para un fichaje por el Borussia Dortmund
Un prometedor creador de juego recibe un elogio rotundo
El mediapunta del Tijuana Mora ha recibido grandes elogios del veterano delantero mexicano Jimenez. Con solo 17 años, el adolescente ya se ha consolidado como una pieza clave del fútbol nacional con el Tijuana. Jimenez cree firmemente que un escaparate europeo de élite le proporcionaría el entorno ideal para que su joven compatriota desarrolle todo su potencial.
- Getty Images Sport
«Tiene potencial»
El futuro a largo plazo de Mora se convirtió en un tema central cuando le preguntaron a Jimenez por el joven talento mexicano que da el salto al extranjero. En declaraciones a Claro Sports, el delantero de 35 años ofreció su valoración: "Tiene potencial para jugar en cualquier sitio, pero también puede ser un proceso gradual, paso a paso".
Al ser preguntado por el destino más adecuado para el desarrollo del centrocampista, añadió: "¿Dónde me gustaría verlo? Quizá en Alemania, en el Borussia Dortmund. Tienen su propio estilo de juego".
Los pretendientes alemanes siguen de cerca a una promesa emergente
Al Dortmund se le atribuyó interés por Mora durante el Mundial de 2026, e incluso hubo informaciones que apuntaban a que se había producido un primer contacto antes de que la pista se enfriara. El conjunto de la Bundesliga reforzó posteriormente su ataque con los fichajes de Konstantinos Karetsas y Giannis Konstantelias, además de la llegada como cedido de Ethan Nwaneri.
Aunque un posible cambio a Westfalia sigue siendo incierto, el joven apenas está al comienzo de su trayectoria profesional y tiene contrato con Tijuana hasta junio de 2029.
- Emilio Franco
La rehabilitación precede al próximo hito de su carrera
La prioridad inmediata de Mora es recuperarse de un agravamiento de una lesión de tobillo, además de unas molestias generales en la cadera y la zona púbica sufridas durante la concentración internacional. Este contratiempo físico llegó en medio de una gran racha de forma, con el adolescente sumando cinco goles y una asistencia en siete partidos de la Liga MX. Tijuana está deseando volver a contar con el mediapunta mientras busca mantener su impulso en el campeonato nacional.
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