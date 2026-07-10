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La estrella de las Lionesses, Niamh Charles, deja el Chelsea para fichar por el Manchester City, mientras las nuevas campeonas de la WSL se refuerzan de cara a la defensa del título y a su regreso a la Liga de Campeones
Oficial: Niamh Charles ficha por el City
Los rumores sobre el fichaje de Charles por el Manchester City llevaban tiempo circulando; The Athletic fue el primero en informar al respecto a finales de mayo, y el propio traspaso de Katie McCabe del Arsenal al Chelsea no hizo sino que lo hiciera aún más inevitable, ya que la capitana de Irlanda llegó a Stamford Bridge para reforzar el puesto de lateral izquierdo. Se trata de un fichaje que finalmente se ha confirmado, y el City presentó a Charles el viernes.
La internacional inglesa, con 34 partidos con su selección y campeona de la Eurocopa el pasado verano, tenía un año más de contrato con el Chelsea, por lo que el City debió pagar una indemnización. Según The Guardian, la cifra fue de 500.000 libras (670.000 dólares), un buen negocio para los Blues dada la duración del contrato restante y la llegada de McCabe como agente libre.
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Por qué Charles cree que su fichaje por el Manchester City es «la opción perfecta»
En su presentación como jugadora del City, Charles, con el dorsal 21, declaró: «Estoy muy contenta de estar aquí y tengo ganas de empezar. He seguido al equipo y he jugado contra el City en los últimos años; han tenido mucho éxito. Me atrae lo que están construyendo, tanto las jugadoras como el cuerpo técnico, y creo que encaja con mi estilo. Es la combinación perfecta y espero que pasemos buenos momentos juntas».
Therese Sjogran, directora de fútbol del City, añadió: «Incorporar a una jugadora con la habilidad y la experiencia de Niamh tras el éxito de la temporada pasada es muy positivo. Todos esperamos ver su aportación la próxima temporada y, pese a todo lo que ya ha logrado, creemos que sus mejores años están por llegar. Su ambición para mejorar cada día y motivar a sus compañeras refleja lo que queremos construir aquí».
La llegada de Charles resuelve el problema del lateral izquierdo del Manchester City
Pese a ganar su primer título de la WSL en diez años y la FA Cup semanas después, el lateral izquierdo fue un problema para el Manchester City la temporada pasada. Ouahabi no logró consolidarse como titular y, tras acabar su contrato el mes pasado, fichó por las Chicago Stars de la NWSL. Eso obligó a Alex Greenwood a actuar en esa banda, lejos de su puesto de central. La inglesa rindió bien, pero en ocasiones se vio desbordada, lo que evidenció la necesidad de fichar este verano.
Charles llega para cubrir ese vacío. Se informó que el City también seguía a McCabe, pero la estrella del Arsenal fichó por el Chelsea, así que elclub inglés se centró en Charles, quien perdería minutos por ese movimiento.
Aunque no es lateral izquierda de origen, la jugadora de 27 años fue reconvertida a esa posición por la exentrenadora del Chelsea Emma Hayes, una transición que también se trasladó a la selección inglesa, donde Sarina Wiegman también la utilizó mucho en ese puesto. Se ha adaptado bien al cambio y espera demostrarlo de forma constante en el City, tras haber competido a menudo por el puesto con otras jugadoras en el Chelsea.
- Getty Images
¿Más salidas o más fichajes para el Manchester City?
Charles es el segundo fichaje del City este verano, tras la llegada de Mead procedente del Arsenal el mes pasado. Sin embargo, quizá la operación más importante que ha llevado a cabo el club ha sido la renovación del contrato de la delantera estrella Khadija Shaw, tras el gran interés mostrado por el Chelsea.
La directiva del City ha subrayado que no se esperaban muchos fichajes este verano, tras ganar el doblete de liga y copa, pero será necesaria más profundidad de plantilla ante la vuelta a la Liga de Campeones y posibles bajas. La internacional brasileña Kerolin podría fichar por el Barcelona y la portera Khiara Keating ha rechazado una nueva oferta, cuando solo le queda un año de contrato.
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