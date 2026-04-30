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La estrella de las Lionesses, Leah Williamson, firma un nuevo contrato con el Arsenal
Toda una vida en el norte de Londres
La defensa, de 29 años, lleva 20 en el club. Ascendió desde las categorías inferiores hasta convertirse en el rostro visible del equipo femenino y en pieza clave de la defensa. Desde su debut, ha jugado 282 partidos y marcado 17 goles. Su renovación mantiene en el equipo a una de sus líderes más experimentadas, ya que ejerce de vicecapitana junto a Kim Little. Llegó de niña y sigue en el que considera su único hogar. El club celebró la noticia con un comunicado: «Todos esperamos con ilusión que Leah siga mostrando su liderazgo y su nivel aquí, en el Arsenal».
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Superar la frustración por las lesiones
La renovación se anuncia al cierre de una temporada complicada para la internacional inglesa. Las lesiones han limitado a Williamson, que se perdió la primera parte del curso por una rodilla dañada en la Eurocopa 2025. Hasta ahora solo ha jugado diez partidos.
Pese a los contratiempos, ha recuperado la forma en el momento ideal para el equipo de Jonas Eidevall: jugó sus primeros 90 minutos en la Superliga Femenina en enero, fue titular en la victoria 2-1 sobre el Lyon en la ida de semifinales de la Liga de Campeones y marcó tras salir desde el banquillo en la goleada 7-0 al Leicester City.
Una carrera llena de éxitos continúa
La vitrina de trofeos de Williamson muestra su importancia en el Arsenal en los últimos 12 años. Ha ganado un título de la Superliga Femenina, cuatro Copas de la Liga, dos Copas de Inglaterra y una Copa de Campeones Femenina de la FIFA. La temporada pasada levantó la Liga de Campeones junto a Kim Little.
También es un referente de las Lionesses: lideró a Inglaterra en la conquista de las Eurocopas 2022 y 2025 y, con 67 partidos y cinco goles, sigue siendo clave cuando está en forma.
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Asegurar el futuro del núcleo del Arsenal
La renovación de Williamson se inscribe en la estrategia del Arsenal de retener a su plantilla clave. El martes también se anunció la prórroga de la defensora Steph Catley, lo que refuerza la estabilidad defensiva. A ellas se suman la delantera Stina Blackstenius, que renovó la semana pasada, y la capitana Kim Little, que amplió su contrato un año más.