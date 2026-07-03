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La estrella de las Lionesses, Georgia Stanway, explica por qué dejó el Bayern de Múnich, su deseo de volver a Inglaterra y cómo eligió el Arsenal pese al interés de Chelsea y Lyon
Stanway explica su decisión de dejar el Bayern de Múnich
Stanway fue presentada como jugadora del Arsenal el viernes, tras firmar un contrato de tres años (con opción a uno más). Su fichaje no sorprende, pues en enero anunció que dejaría el Bayern al acabar su cuarta temporada.
En una entrevista con The Athletic, la jugadora de 27 años explicó que, tras la Eurocopa de Suiza, empezó a pensar en su futuro.
«Al estar en Alemania, no sientes las repercusiones de haber ganado la Eurocopa», afirmó. «No tengo la oportunidad de sentir el apoyo de la afición de mi país con la frecuencia que me gustaría, no tengo la sensación de ser campeona de Europa. Al volver al Bayern, es increíble: recibo el reconocimiento, me felicitan, pero no tengo a nadie con quien compartirlo porque soy la única inglesa aquí. Lo que vivo con las Lionesses es algo que quiero vivir todo el tiempo».
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Por qué Inglaterra era el lugar ideal para Stanway, estrella de las Lionesses
Aunque Stanway y el Bayern han logrado cuatro Bundesligas consecutivas, dos tripletes nacionales y las semifinales de la Liga de Campeones este año, la liga alemana no es la mejor de Europa. El Bayern solo perdió dos partidos ligueros en los cuatro años de Stanway.
Por eso la centrocampista inglesa admitió querer «estar en una liga más competitiva, con presión y exigencias constantes». Precisamente eso hallará en la Superliga Femenina, vista por muchos como la división más competitiva de Europa, con equipos como Arsenal, Chelsea, Manchester City y Manchester United peleando por los títulos, y Brighton y Tottenham alcanzando las finales de la FA Cup en los últimos años.
Además, quería estar cerca de su familia: «Quería estar en un lugar al que mi familia pudiera venir a ver la mayoría de los partidos», añadió.
Elegir entre el Arsenal, el Chelsea y el Lyon
Según The Athletic, el Lyon, ocho veces campeón de Europa, quiso fichar a Stanway. Sin embargo, su deseo de volver a Inglaterra no sorprende: la decisión se redujo a dos clubes de la WSL, Arsenal y Chelsea.
«Decidir entre Arsenal y Chelsea fue muy difícil; los dos me impresionaron», afirmó Stanway. «No quiero que solo me ofrezcan algo porque ahora saben que estoy disponible. Quiero que me persigan. Sé que me querían».
Además, mantuvo «algunas conversaciones discretas» con otras jugadoras, sobre todo con sus dos mejores amigas: la centrocampista del Chelsea Keira Walsh y la defensora del Arsenal Leah Williamson. «Fue difícil, porque tenía a Leah por un lado y a Keira por el otro. Pero era importante que tomara la decisión por mí misma».
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Por qué Stanway eligió al Arsenal para su regreso a la WSL
El largo interés del Arsenal —que la buscó desde el principio— fue decisivo para Stanway, quien además se mostró entusiasmada por jugar en el centro del campo junto a la capitana Kim Little y a Mariona Caldentey, segunda en el Balón de Oro 2025. «Me encantaría jugar con Kim y Mariona», afirmó. «Kim sigue siendo increíble, pero no va a jugar para siempre».
También pesaron el estilo de juego del club, su posible encaje en el equipo y el ambiente familiar que percibió en las negociaciones. «He oído hablar mucho de ello a Williamson y ahora formo parte», dijo. «Me parece un poco surrealista».
Además, se ha comprometido con la causa de una forma increíble: su presentación estuvo marcada por un vídeo en el que se la veía haciéndose un tatuaje con la frase «whatever the weather» (pase lo que pase), una letra de «North London Forever», que se canta en el Emirates Stadium antes de cada partido del Arsenal. «Creo de verdad que este ha sido el mejor paso que podía haber dado para mi carrera futbolística y mi vida», afirmó Stanway.
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