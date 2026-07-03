Stanway fue presentada como jugadora del Arsenal el viernes, tras firmar un contrato de tres años (con opción a uno más). Su fichaje no sorprende, pues en enero anunció que dejaría el Bayern al acabar su cuarta temporada.

En una entrevista con The Athletic, la jugadora de 27 años explicó que, tras la Eurocopa de Suiza, empezó a pensar en su futuro.

«Al estar en Alemania, no sientes las repercusiones de haber ganado la Eurocopa», afirmó. «No tengo la oportunidad de sentir el apoyo de la afición de mi país con la frecuencia que me gustaría, no tengo la sensación de ser campeona de Europa. Al volver al Bayern, es increíble: recibo el reconocimiento, me felicitan, pero no tengo a nadie con quien compartirlo porque soy la única inglesa aquí. Lo que vivo con las Lionesses es algo que quiero vivir todo el tiempo».