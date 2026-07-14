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La estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Folarin Balogun, se une a la agencia de LeBron James tras su brillante actuación en el Mundial
Balogun ficha por Klutch Sports tras su gran actuación en el Mundial
Balogun ha fichado por Klutch Sports, agencia fundada por Rich Paul, socio de James. El delantero del Mónaco se une a clientes como James, Anthony Davis, Jalen Hurts y A'ja Wilson. Es el primer futbolista que firma directamente con Klutch, que entró en el fútbol en 2024 al comprar la agencia europea ROOF.
La decisión llega tras su destacada actuación en el Mundial, donde el jugador de 25 años marcó tres goles y llevó a Estados Unidos a los octavos de final, antes de caer ante Bélgica.
- Getty/GOAL
Paul da la bienvenida a Balogun a Klutch
Klutch anunció el lunes la incorporación de Balogun, y Paul explicó por qué la agencia considera que el delantero de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) supone una incorporación importante para su creciente división de fútbol.
«Folarin Balogun es uno de los jugadores con más talento e influencia del fútbol mundial actual», afirmó Paul, según recoge The Hollywood Reporter. «Su ambición incansable y su impacto cultural representan el estándar de excelencia que esperamos seguir aportando a este deporte. Estamos increíblemente orgullosos de darle la bienvenida a Klutch y ilusionados con todo lo que podemos construir juntos».
Una presencia cada vez más destacada tanto dentro como fuera del campo
La incorporación de Balogun se produce tras un torneo que ha aumentado considerablemente su notoriedad. Marcó dos goles contra Paraguay antes de sumar otro contra Bosnia y Herzegovina, consolidándose como uno de los jugadores más destacados de Estados Unidos.
Su fichaje refuerza la presencia de Klutch en el fútbol. Tras comprar ROOF, la agencia ya representa a jugadores como Malik Tillman, Gio Reyna, Kai Havertz y Mohammed Kudus, además de varios entrenadores.
- AFP
La atención se centra ahora en el futuro de Balogun en el club
El fichaje de Balogun por Klutch llega en un momento de creciente interés por su futuro, tras sus actuaciones con el Mónaco y la selección de Estados Unidos. El delantero, antes representado por la agencia británica Elite Project Group, suena para regresar a la Premier League y atrae a otros clubes europeos.
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