La estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Folarin Balogun, busca un traspaso este verano ante el interés de la Premier League, mientras el Mónaco fija su precio

Las intensas especulaciones sobre el futuro del delantero se producen cuando su valor alcanza un máximo histórico. Balogun ha trasladado su excelente rendimiento en el club a la selección, marcando 11 goles en 29 partidos con Estados Unidos. Su doblete contra Paraguay le convirtió en el primer futbolista masculino estadounidense en marcar dos goles en un partido de un Mundial desde 1930, aumentando espectacularmente su valor de mercado.