Getty/GOAL
Traducido por
La estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Folarin Balogun, busca un traspaso este verano ante el interés de la Premier League, mientras el Mónaco fija su precio
Un delantero desata una carrera por su fichaje
Canterano del Arsenal, Balogun ha ascendido rápidamente y ahora lidera el ataque de su selección en el Mundial 2026. Tras brillar con el Reims y fichar por el Mónaco en 2023, ha marcado 31 goles en 91 partidos en Francia. Sin embargo, según The Athletic, este verano podría dejar el principado, pues busca nuevos aires.
- Getty
Los clubes ingleses se fijan en un delantero estadounidense
The Athletic añade que la regularidad y el perfil técnico del delantero lo han convertido en objetivo de varios grandes de la Premier. Su condición de canterano atrae a esos clubes, que ya exploran su disponibilidad. Aunque la Serie A también muestra interés, el Mónaco pide 50 millones de euros y busca un beneficio neto de 20 millones sobre su inversión.
Las hazañas en el Mundial aumentan el valor
Las intensas especulaciones sobre el futuro del delantero se producen cuando su valor alcanza un máximo histórico. Balogun ha trasladado su excelente rendimiento en el club a la selección, marcando 11 goles en 29 partidos con Estados Unidos. Su doblete contra Paraguay le convirtió en el primer futbolista masculino estadounidense en marcar dos goles en un partido de un Mundial desde 1930, aumentando espectacularmente su valor de mercado.
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Balogun se centrará en guiar a su selección en las eliminatorias, mientras sus representantes gestionan el creciente interés por su traspaso. Numerosos clubes europeos preparan ofertas formales, por lo que se espera una guerra de pujas tras el torneo. Balogun podría liderar de nuevo la delantera de EE. UU. ante Turquía en el último partido de grupo del Mundial, el viernes.