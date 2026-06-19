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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Christian Pulisic, se perderá el partido del Mundial contra Australia por una lesión en la pantorrilla; Ricardo Pepi será titular

USA vs Australia
USA
Australia
World Cup
C. Pulisic
M. Pochettino

Christian Pulisic no jugará el partido de la selección masculina de Estados Unidos contra Australia, según confirmó Mauricio Pochettino en una entrevista con FOX. Pulisic fue sustituido en el descanso de la victoria 4-1 sobre Paraguay. Aunque se esperaba que estuviera listo para el viernes en Seattle, el técnico argentino confirmó que Ricardo Pepi será titular en su lugar.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La estrella más importante de Estados Unidos queda descartada

    Durante la semana se especuló sobre Pulisic tras su cambio prematuro el viernes. Pochettino confirmó que el jugador de 27 años sufrió una recaída de su lesión previa.

    «Ojalá no sea grave y pueda jugar el próximo partido», afirmó el técnico.

    El jugador confía en que la molestia en la pantorrilla no le impida seguir jugando.

    «Espero que no sea nada; hoy tomaré precauciones, pero confío en estar bien», añadió.

    Además, esta temporada con su club ha sufrido varias lesiones y solo ha jugado 1609 minutos, su cifra más baja desde que llegó al AC Milan.



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