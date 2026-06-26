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La estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Christian Pulisic, recibe una advertencia de que es «muy peligroso» por parte de la leyenda del AC Milan, Ruud Gullit, mientras el exentrenador del Manchester United, Rubén Amorim, toma las riendas en San Siro
El historial de Amorim en el Manchester United: partidos y porcentaje de victorias
Amorim llegó al United con fama de joven promesa tras ganar títulos en el Sporting. No cumplió las expectativas en el «Teatro de los Sueños».
En 61 partidos consiguió solo 24 victorias (38,1 %) y el equipo cayó a la segunda mitad de la tabla de la Premier League, lo que agotó la paciencia en Manchester.
Tras 14 meses sin modificar su 3-4-3, fue destituido. Ahora el Milan, uno de los grandes de la Serie A, apuesta por él.
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¿Encajará Pulisic, estrella de la selección masculina de Estados Unidos, en el sistema de Amorim en el AC Milan?
En San Siro hay mucho talento, incluido el internacional estadounidense Pulisic. ¿Cambiará Amorim su estilo para aprovechar al máximo a sus jugadores o les obligará a adaptarse a su esquema táctico?
Al preguntarle, el exrojinegro Gullit —en colaboración con www.nysportsday.com— declaró a GOAL: «Pulisic ha brillado en el Milan y ha resuelto partidos con su talento. Espero que Amorim lo aproveche.
Pero siempre soy cauteloso. Primero hay que fijarse en los jugadores que tienes y luego construir la táctica en torno a ellos. Si impones un sistema con el que la plantilla nunca ha jugado, corres el riesgo de minar su confianza. Eso es muy peligroso».
Amorim estuvo 14 meses en Manchester: ¿tendrá el Milán la misma paciencia?
Massimiliano Allegri solo tuvo una temporada tras su regreso al Milan antes de ser destituido al final de la campaña 2025-26, por no lograr la clasificación a la Liga de Campeones.
Amorim afrontará una presión inmediata por resultados ante propietarios y aficionados exigentes, y probablemente no tendrá el mismo margen de maniobra que en Inglaterra.
Al ser preguntado sobre la necesidad de causar un impacto inmediato, Gullit añadió: «Ya nada me sorprende en el fútbol. He visto a muchos entrenadores que no han rendido especialmente bien y que, aun así, han conseguido puestos de alto nivel.
Lo importante es que el Milan mejore, pues estamos lejos del nivel esperado. Mantener un alto nivel exige paciencia. Además, muchos propietarios estadounidenses imponen una filosofía distinta que no siempre funciona.
«La filosofía la marca el club, no el entrenador. El entrenador debe adaptarse a lo que el club quiere y al tipo de fútbol que busca.
«Fíjate en el Feyenoord: Arne Slot construyó un sistema ganador, pero el nuevo técnico quiso cambiar a tres defensas y no funcionó; tras cinco o seis partidos perdió muchos puntos y tuvo que rectificar. Hay que respetar la identidad del club».
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Rumores de fichajes: Pulisic, concentrado con su selección para el Mundial, mientras se prolonga el culebrón de su contrato con el Milan.
Pulisic, de 27 años, ha marcado 42 goles en tres temporadas con el Milan, pero aún no renueva.
A un año de la expiración de su contrato —más la opción de prórroga de 12 meses—, el jugador, que se juega su plaza para el Mundial 2026, podría buscar nuevos aires, mientras los rossoneri aún pueden pedir una buena suma por él.