La estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Christian Pulisic, recibe una advertencia de que es «muy peligroso» por parte de la leyenda del AC Milan, Ruud Gullit, mientras el exentrenador del Manchester United, Rubén Amorim, toma las riendas en San Siro

Amorim llegó al United con fama de joven promesa tras ganar títulos en el Sporting. No cumplió las expectativas en el «Teatro de los Sueños».

En 61 partidos consiguió solo 24 victorias (38,1 %) y el equipo cayó a la segunda mitad de la tabla de la Premier League, lo que agotó la paciencia en Manchester.

Tras 14 meses sin modificar su 3-4-3, fue destituido. Ahora el Milan, uno de los grandes de la Serie A, apuesta por él.