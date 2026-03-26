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La estrella de la selección inglesa y del Manchester United, Ella Toone, se perderá los cruciales enfrentamientos contra el Manchester City y el Bayern de Múnich, así como el decisivo partido de clasificación para el Mundial de las Lionesses contra España, tras conocerse la fecha de su regreso tras la lesión
¿Cuándo volverá Ella Toone tras su lesión?
Toone lleva sin jugar desde diciembre debido a una lesión de cadera que, en un principio, se preveía que solo la mantuviera apartada de los terrenos de juego hasta estas fechas. El entrenador del United, Marc Skinner, había señalado anteriormente el partido de este fin de semana contra el Manchester City como una fecha marcada en el calendario para el posible regreso de la internacional inglesa. Sin embargo, Toone no participará cuando las Red Devils reciban a sus rivales locales en Old Trafford el sábado, y es posible que su regreso no se produzca hasta finales de abril.
«El plan es, con suerte, que el partido tras el parón internacional sea el objetivo para su regreso, si todo va bien», dijo Skinner, refiriéndose al partido de la Superliga Femenina a domicilio ante el Tottenham, actualmente programado para el 26 de marzo. Si el United logra remontar el 3-2 de la ida y vence al Bayern de Múnich en Alemania la próxima semana para pasar a las semifinales de la Liga de Campeones, es probable que ese partido se aplace y sea sustituido por un encuentro europeo. «Está entrenando en el campo, realizando ejercicios individuales, y esperamos que pronto pueda reincorporarse a los entrenamientos con el equipo», añadió Skinner. «El objetivo, y la esperanza, es que podamos recuperarla para después del próximo parón internacional».
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Un revés para Inglaterra ante el inminente y decisivo enfrentamiento contra España
Es un duro golpe tanto para Inglaterra como para el United. Las Lionesses tienen por delante un partido crucial contra España dentro de unas semanas y no podrán contar con Toone, quien ha brillado en enfrentamientos contra La Roja y también en Wembley, donde se disputará el partido el 14 de abril. Toone tampoco podrá participar en la gira de su selección por Islandia unos días después.
Afortunadamente, las preocupaciones por las lesiones de Inglaterra se han aliviado en las últimas semanas. En ataque, Beth Mead ha vuelto a estar en forma, Lauren James está jugando los 90 minutos de forma habitual por primera vez esta temporada y Chloe Kelly también está volviendo a ser titular tras pasar un tiempo en el banquillo. Aun así, la ausencia de Toone supone un duro golpe, y la delantera del Chelsea Aggie Beever-Jones también se encuentra lastrada por una lesión que podría mermar aún más las opciones de Sarina Wiegman en ataque.
Inglaterra ha tenido un buen comienzo en la fase de clasificación para el Mundial, tras vencer a Islandia y Ucrania, pero solo el ganador del grupo se clasificará automáticamente para el torneo del próximo verano, lo que significa que la victoria en casa ante España resulta absolutamente vital si las Lionesses quieren evitar la repesca.
La lesión de Toone es una de las muchas que ponen de manifiesto la falta de profundidad del Manchester United
Toone es la gran ausente en esta plantilla mermada del United en estos momentos, ya que los «Diablos Rojos» solo pudieron contar con cuatro jugadoras de campo veteranas en el banquillo en la derrota del miércoles ante el Bayern. La extremo Leah Galton no ha jugado desde diciembre debido a un problema de espalda, la lateral Anna Sandberg lleva seis semanas de baja por una lesión de rodilla y tanto Dominique Janssen como Ellen Wangerheim se perdieron la victoria del pasado fin de semana sobre el Everton, así como el choque contra el Bayern a mitad de semana, debido a golpes. Skinner no espera que ninguna de esas cuatro jugadoras esté de vuelta para el importantísimo partido del sábado contra el Man City, ya que las lesiones siguen poniendo de manifiesto la falta de profundidad de la plantilla.
También habrá que gestionar los minutos de Hinata Miyazawa, que fue titular en la derrota del miércoles a pesar de haber jugado los 90 minutos en la victoria de Japón sobre Australia en la final de la Copa de Asia el pasado sábado, disputada a unos 16 000 kilómetros de distancia, en Sídney. El Bayern, por el contrario, solo utilizó a Momoko Tanikawa desde el banquillo, a pesar de que la jugadora de 20 años, cuyo gol decidió el partido, jugó mucho menos en la Copa de Asia que Miyazawa.
«Con Hini, hemos tenido una buena conversación abierta», explicó Skinner. «Estaba lista para jugar, con ganas de jugar. Creo que es diferente. Cuando venimos del Reino Unido, tres horas de viaje por la M6 parecen una eternidad, mientras que, en realidad, cualquier jugadora que coja vuelos con regularidad es más resistente a ese tipo de desplazamientos. Hini es una de ellas.
«No íbamos a arriesgarla. Ella estaba totalmente de acuerdo con el plan. Al final, tuvimos que sacarla para que se refrescara. Pero no, está totalmente de acuerdo y ya hemos planeado de antemano cuál es el mejor lugar para que se recupere. Creo que se irá después del partido de la semana que viene. Habrá algunos días libres cuando entremos en la próxima concentración [internacional], así que también tendrá un periodo de descanso».
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Buenas noticias para el United antes de los partidos decisivos de la temporada
Sin embargo, hay buenas noticias para el United, mientras continúa esta semana decisiva para su temporada. La lateral Jayde Riviere, que poco a poco va recuperando minutos tras perderse un mes, «estará más lista para jugar» cuando las Red Devils reciban al Man City este fin de semana, mientras que la prometedora joven Layla Drury también volverá a formar parte del equipo. La delantera no figura en la convocatoria de la Liga de Campeones y por eso no jugó el miércoles.
Elisabeth Terland también debería saltar al campo, tras quedarse en el banquillo a mitad de semana. Skinner explicó que su falta de minutos se debió a una «gestión de la jugadora», ya que la delantera «había disputado tres partidos consecutivos en siete días». «Habríamos considerado darla entrada, pero se trataba, una vez más, de gestionarla de cara a los próximos partidos», añadió. «Esperamos que [ella] esté bien [para el sábado]».
Contar con la máxima goleadora del club esta temporada supondría un gran impulso de cara al importante derbi de Mánchester. El United ocupa actualmente el segundo puesto en la tabla de la WSL, pero el empate sin goles en West Ham la semana pasada fue un tropiezo frustrante de cara a un final de temporada complicado que también incluye un desplazamiento al Chelsea, donde las Red Devils nunca han ganado. Conseguir un buen resultado contra el City, que lidera la tabla con ocho puntos de ventaja, podría ser necesario si el United quiere volver a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.