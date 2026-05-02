La estrella de la selección estadounidense Sergino Dest regresa al PSV en el empate 2-2 contra el Ajax tras su baja por lesión

El lateral derecho lleva casi dos años luchando contra las lesiones. En abril de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y tardó 11 meses en recuperarse. Con el PSV en la temporada 2025-26, sus esperanzas de jugar el Mundial parecían esfumarse tras una lesión en el isquiotibial izquierdo en marzo.

Dest afirmó tras el partido que regresaría antes de que acabara la temporada y el sábado cumplió su palabra.