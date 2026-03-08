Getty Images Sport
La estrella de la selección estadounidense Sergino Dest da noticias tras retirarse cojeando lesionado en el último partido del PSV, lo que despierta temores sobre su disponibilidad para el Mundial de 2026
Dest sufre una lesión en el tendón de la corva.
Dest comenzó el partido y permaneció en el campo durante 57 minutos, mientras el PSV se aseguraba una victoria por 2-1. Sin embargo, la tarde terminó con frustración para el jugador de 25 años, que cayó al suelo y requirió atención médica inmediata. Finalmente, el personal médico del PSV lo ayudó a salir del campo, dejando a los aficionados y al cuerpo técnico preocupados por la gravedad de la lesión, mientras continúa la cuenta atrás para el gran evento del verano.
Una pesadilla recurrente para el lateral
Dest no volvió a la acción internacional hasta septiembre, tras una dura recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior. Esa lesión mantuvo al exjugador del Barcelona fuera de los terrenos de juego durante más de un año, lo que le hizo perderse una parte importante del periodo de transición de la selección nacional bajo la dirección de Mauricio Pochettino, antes de que finalmente lograra volver a la competición.
A pesar de su larga ausencia, Dest ha sido un fijo en el PSV esta temporada, en la que el equipo busca su tercer título de liga consecutivo. Ha disputado 35 partidos en todas las competiciones esta temporada, en los que ha marcado dos goles y ha dado cinco asistencias. Sin embargo, no está claro cuándo estará en condiciones de volver tras su último contratiempo.
No obstante, ha emitido un comunicado en el que promete volver antes de que termine la temporada. Dest escribió en Instagram: «¡Estaré fuera un tiempo para hacer lo que más me gusta! Pero una cosa es segura: ¡esto NO es el final de la temporada! Haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de volver lo antes posible en el momento adecuado. Gracias por los mensajes, no os defraudaré. ❤️🙏🏽».
Impacto en el plan táctico maestro de Pochettino
Pochettino, que tomó las riendas de la selección estadounidense en octubre de 2024, solo ha podido utilizar a Dest en cuatro partidos hasta ahora. El sistema del técnico argentino se basa en gran medida en laterales con mentalidad ofensiva que aporten amplitud y creatividad, un papel en el que Dest encaja a la perfección. Su importancia quedó patente durante la contundente victoria por 5-1 sobre Uruguay en noviembre, en la que proporcionó una asistencia crucial.
El defensa está considerado por muchos como uno de los titulares indiscutibles del equipo, y sus habilidades ofensivas son muy valoradas como lateral. Perder a un jugador tan dinámico obligaría a Pochettino a replantearse su estructura defensiva, especialmente con la selección definitiva para el Mundial a finales de mayo. Los próximos amistosos contra Bélgica y Portugal en Atlanta iban a ser el ensayo general definitivo para los titulares habituales.
El camino hacia la Copa del Mundo de 2026
El momento en que se ha producido la lesión es crítico, ya que la selección estadounidense se prepara para un torneo histórico en su propio país. Tras los amistosos de marzo, las Barras y Estrellas se enfrentarán a Senegal y Alemania en los últimos partidos de preparación antes de comenzar su andadura en el Grupo D contra Paraguay en el SoFi Stadium. A continuación, el calendario les lleva a Seattle para enfrentarse a Australia antes de regresar a Los Ángeles para la final del grupo.
Todos los miembros de la plantilla luchan por ganarse un puesto, pero el pedigrí de Dest le convierte en una apuesta segura si está en forma. El departamento médico del PSV realizará ahora más pruebas para determinar la duración de su baja. Para Pochettino y los aficionados estadounidenses, la esperanza sigue siendo que se trate de un contratiempo menor y no de una repetición de las lesiones que han plagado la trayectoria reciente de Dest.
