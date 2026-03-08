La estrella de la selección estadounidense Sergino Dest da noticias tras retirarse cojeando lesionado en el último partido del PSV, lo que despierta temores sobre su disponibilidad para el Mundial de 2026

Dest no volvió a la acción internacional hasta septiembre, tras una dura recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior. Esa lesión mantuvo al exjugador del Barcelona fuera de los terrenos de juego durante más de un año, lo que le hizo perderse una parte importante del periodo de transición de la selección nacional bajo la dirección de Mauricio Pochettino, antes de que finalmente lograra volver a la competición.

A pesar de su larga ausencia, Dest ha sido un fijo en el PSV esta temporada, en la que el equipo busca su tercer título de liga consecutivo. Ha disputado 35 partidos en todas las competiciones esta temporada, en los que ha marcado dos goles y ha dado cinco asistencias. Sin embargo, no está claro cuándo estará en condiciones de volver tras su último contratiempo.

No obstante, ha emitido un comunicado en el que promete volver antes de que termine la temporada. Dest escribió en Instagram: «¡Estaré fuera un tiempo para hacer lo que más me gusta! Pero una cosa es segura: ¡esto NO es el final de la temporada! Haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de volver lo antes posible en el momento adecuado. Gracias por los mensajes, no os defraudaré. ❤️🙏🏽».