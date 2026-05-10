Pulisic atraviesa una mala racha desde finales de 2025, marcada por lesiones, lo que ha diluido su prometedor inicio de temporada. Ha marcado ocho goles y dado tres asistencias en 18 partidos de liga, 10 de ellos saliendo desde el banquillo. Aunque juegue en los dos últimos encuentros, será su menor número de titularidades en el club: fue titular en 32 partidos en la 2023-24 y en 29 la temporada pasada.

Según ESPN, la lesión no es grave, pero preocupa por su historial de problemas musculares. Gianluca Di Marzio fue el primero en informar de la dolencia.



