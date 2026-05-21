La estrella de la selección estadounidense Chris Richards podría perderse la final de la Liga de Conferencias tras sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo a pocas semanas del Mundial

Por ahora, la participación de Richards depende de lo rápido que baje la inflamación, y Glasner asegura que el Palace hace todo lo posible para que juegue.

«Chris también se perderá el partido contra el Arsenal y ahora hay un 50 % de posibilidades, tanto para él como para nosotros, de que pueda jugar la final en Leipzig», dijo Glasner. «Se rompió dos ligamentos del tobillo. Creo que está estable, pero bastante hinchado, y tenemos que tratar la hinchazón. Tiene que volver al campo para estar disponible, y eso lleva tiempo.

Está aquí desde el amanecer hasta el atardecer recibiendo tratamientos y todo lo que podemos hacer para reducir la inflamación y, por supuesto, contamos con un gran departamento médico, así que daremos lo mejor de nosotros y él dará lo mejor de sí mismo; y luego ya veremos si lo conseguimos».