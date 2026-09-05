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La estrella de la Juventus Randal Kolo Muani revela por qué la Serie A es «perfecta» para él tras el desastre de su cesión al Tottenham
La división táctica entre Inglaterra e Italia
El viaje de Kolo Muani durante el último año ha sido turbulento, marcado por una frustrante etapa en la Premier League que llevó a muchos a cuestionar su encaje en el fútbol inglés. Tras una cesión en el Tottenham que no terminó de arrancar, el francés ha regresado a la Juventus con un renovado sentido del propósito y una comprensión clara de por qué su etapa anterior no salió según lo previsto. El delantero destacó el fuerte contraste entre las dos ligas, al sugerir que el ritmo frenético del fútbol inglés chocaba con su enfoque más calculado del juego.
«El fútbol inglés es realmente un constante ida y vuelta, de un área a la otra, mientras que en Italia el juego es extremadamente táctico: tienes que jugar con la cabeza y no solo con los pies. Y luego trabajas duro durante las sesiones de entrenamiento semanales, pero estoy contento con ello», declaró a Corriere della Sera.
- Getty Images Sport
Encontrando refugio táctico en la Juventus
La decisión de volver a la Juventus no fue difícil para Kolo Muani, que anteriormente había disfrutado de una exitosa etapa de cinco meses en el club, donde marcó 10 goles en 22 partidos. Al reflexionar sobre su motivación para regresar a la capital del Piamonte, el delantero expresó una profunda conexión emocional con el club y sus aficionados. Señaló que su primer periodo con la Juventus le había dejado una impresión duradera, lo que hizo que la decisión de volver fuera sencilla en cuanto surgió la oportunidad.
"La primera experiencia fue maravillosa: compañeros, cuerpo técnico, aficionados, todo. Todo fue perfecto y me sentí parte de la familia. Y luego era importante volver para terminar el trabajo que empezaron", señaló Kolo Muani.
Superar las críticas y centrarse en el presente
A pesar de su visión positiva, Kolo Muani no ha sido ajeno a las críticas desde su regreso. El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, se ha mostrado muy claro sobre la necesidad de que el delantero sea más eficaz de cara a gol, especialmente después de partidos en los que el equipo generó numerosas ocasiones pero no logró despegarse en el marcador. Aunque se ha elogiado el movimiento del atacante y su capacidad para asociarse por aportar una nueva dimensión al ataque de la Juve, la falta de goles sigue siendo tema de conversación.
«Soy alguien que no arrastra pensamientos negativos; trabajo para olvidar el error de inmediato y centrarme en la siguiente jugada», afirmó. Atribuye a su entrenador el haberle inculcado esta mentalidad resiliente, y destaca cómo el cuerpo técnico exige una concentración constante independientemente de la acción anterior sobre el terreno de juego. «Como nos dice Spalletti, siempre debemos estar encima de las cosas. Hay que pensar en el presente», añadió.
- AFP
Devolver a la Juventus a su antigua gloria
Para Kolo Muani, el objetivo para lo que resta de temporada está claro: regularidad y títulos. Ahora está centrado en el próximo choque contra el AC Milan, un partido que tiene un peso significativo en la lucha inicial por el título. Con ambos clubes habiendo sumado seis puntos en sus dos primeros partidos de la temporada, el encuentro sirve como una prueba vital para medir las aspiraciones de la Juventus al campeonato.
«Será una prueba muy importante. El Milan también es un gran equipo y tenemos que estar preparados. Y tengo curiosidad; nunca he jugado contra ellos», concluyó Kolo Muani.
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