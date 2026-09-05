El viaje de Kolo Muani durante el último año ha sido turbulento, marcado por una frustrante etapa en la Premier League que llevó a muchos a cuestionar su encaje en el fútbol inglés. Tras una cesión en el Tottenham que no terminó de arrancar, el francés ha regresado a la Juventus con un renovado sentido del propósito y una comprensión clara de por qué su etapa anterior no salió según lo previsto. El delantero destacó el fuerte contraste entre las dos ligas, al sugerir que el ritmo frenético del fútbol inglés chocaba con su enfoque más calculado del juego.

«El fútbol inglés es realmente un constante ida y vuelta, de un área a la otra, mientras que en Italia el juego es extremadamente táctico: tienes que jugar con la cabeza y no solo con los pies. Y luego trabajas duro durante las sesiones de entrenamiento semanales, pero estoy contento con ello», declaró a Corriere della Sera.