Mientras Salah se prepara para poner punto final a su legendaria carrera en Anfield, el Liverpool habría identificado al jugador estrella de la Juventus, Francisco Conceicao, como principal candidato para llenar el vacío. Al extremo portugués, que se encuentra actualmente concentrado con la selección en Cancún de cara a un partido amistoso contra México, se le preguntó directamente sobre los rumores que le vinculan con un posible fichaje por el club de Merseyside.

«Sé que la gente habla de que es un gran club, pero yo juego en un gran club en el que soy feliz», respondió Conceicao. «Ahora mismo solo estoy centrado en estos dos partidos que tenemos con la selección, y luego me concentraré en la recta final del campeonato para ayudar a mi club en todo lo posible».